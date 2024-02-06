За неделю "Армия дронов" уничтожила почти 400 опорных пунктов россиян
За прошедшую неделю ударные беспилотники "Армии дронов" уничтожили около 150 российских солдат и около 400 опорных пунктов.
В Минагро рассказали, как будут распределяться дотации аграриям в 2024 году
В 2024 году фермеры в Украине продолжат получать государственную помощь. В частности, будут восстановлены бюджетные дотации на содержание крупного рогатого скота, коз и овец.
В Донецкой области 74 города на линии фронта почти обесточены полностью, отремонтировать сложно из-за действий агрессора - Филашкин
74 населенных пункта на линии соприкосновения в Донецкой области почти полностью обесточены и труднодоступны для ремонта из-за обстрелов со стороны российских войск. За два года - 116 тыс поврежденного и разрушенного жилья в Донецкой области, среди этого - 353 школы; 301 садик, 286 больниц.
Враг за эти сутки обстрелял 20 населенных пунктов на Харьковщине, 17 объектов гражданской инфраструктуры разрушены - глава ОВА
В результате российского ракетного удара по гостинице в поселке Золочев Харьковской области погиб двухмесячный мальчик и были ранены три женщины, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.
Глава МИД Португалии обсудил с Кулебой финансовые и военные вызовы с которыми столкнулась Украина
Министр иностранных дел Португалии и украинский коллега обсудили дальнейшую поддержку Португалии в решении финансовых и военных проблем Украины в условиях войны с Россией.
Украина и Португалия обсудили присоединение к авиационной коалиции - Зеленский
Украина и Португалия обсудили присоединение Португалии к авиационной коалиции в поддержку Украины и восстановление школ, поврежденных во время войны.
россия не смогла сломить Украину и начала новую гибридную войну против Грузии - Зурабишвили
россия начала новую гибридную войну против Грузии, используя различные инструменты в ответ на то, что ей не удалось сломать Украину, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Международные резервы за месяц "похудели" почти на 5%: НБУ говорит о продаже валюты и меньших объемах помощи
Международные резервы Украины упали до $38,5 млрд в январе из-за сокращения иностранной помощи и долговых выплат, несмотря на то, что правительство получило $898,9 млн в иностранной валюте.
Эксперт Кацуба назвал ключевые слабые и сильные стороны украинской экономики
Ключевыми сильными сторонами украинской экономики являются ее ресурсный потенциал, близость к рынку ЕС и возможности для экспортных отраслей, в то время как ее главными слабыми сторонами являются старение населения, сокращение численности населения и близость к россии, считает эксперт по вопросам энергетики Александр Кацуба.
В Днепровском районе "отминусовали" вражескую ракету - ОВА
Глава Днепропетровской областной военной администрации сообщил, что украинская противовоздушная оборона уничтожила вражескую ракету над Днепром.