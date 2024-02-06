За неделю "Армия дронов" уничтожила почти 400 опорных пунктов россиян

За прошедшую неделю ударные подразделения "Армии дронов" уничтожили почти полторы сотни оккупантов и около 400 опорных пунктов россиян. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

По его словам, на фронте работают 67 ударных рот беспилотников, которые воюют только дронами.

За прошедшую неделю они поразили:

44 танка,

74 боевые бронированные машины



14 складов с боекомплектами и топливом



14 самоходных артиллерийских установок;



57 пушек;



109 грузовиков и единиц спецтранспорта



397 опорных пунктов;



141 единицу личного состава



4 РСЗО

ВСУ уничтожили два "Града", из которых россияне обстреливали правый берег Херсонщины

Дополнение

Отмечается, что в отчет вошли лани роты НГУ, подразделения СБУ и 15 рот ВСУ и 1 подразделения Госспецсвязи. Все подразделения предоставили видеоподтверждение ликвидации целей.

Напомним

На левом берегу Днепра в Херсонской области Силы обороны Украины уничтожили более полусотни российских захватчиков, а также пушку, миномет и вражеский пункт управления беспилотниками.