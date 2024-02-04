На лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили понад пів сотні окупантів та ворожий пункт управління безпілотниками.
Київ • УНН
Українські війська знищили понад 50 російських військових та центр управління безпілотниками в Херсонській області.
На лівому березі Дніпра у Херсонській області Сили оборони України знищили понад пів сотні російських загарбників, а також гармату, міномет та ворожий пункт управління безпілотниками. Про це повідомляють в Силах оборони півдня, пише УНН.
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Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах
Зазначається, що минулої доби ЗСУ знищили 54 окупанта, по одній гарматі та міномету, дві одиниці автобронетехніки та пункт управління БпЛА.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 388 750 осіб, 6343 танки та сотень одиниць військової техніки.