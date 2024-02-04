На левобережье Херсонщины Силы обороны уничтожили более полусотни оккупантов и вражеский пункт управления беспилотниками.

На левом берегу Днепра в Херсонской области Силы обороны Украины уничтожили более полусотни российских захватчиков, а также пушку, миномет и вражеский пункт управления беспилотниками. Об этом сообщают в Силах обороны юга, пишет УНН.

Детали

Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 54 оккупанта, по одной пушке и миномету, две единицы автобронетехники и пункт управления БпЛА.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 388 750 человек, 6343 танка и сотен единиц военной техники.