На левобережье Херсонщины Силы обороны уничтожили более полусотни оккупантов и вражеский пункт управления беспилотниками.
Киев • УНН
Украинские войска уничтожили более 50 российских военных и центр управления беспилотниками в Херсонской области.
На левом берегу Днепра в Херсонской области Силы обороны Украины уничтожили более полусотни российских захватчиков, а также пушку, миномет и вражеский пункт управления беспилотниками. Об этом сообщают в Силах обороны юга, пишет УНН.
Детали
Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам
Отмечается, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 54 оккупанта, по одной пушке и миномету, две единицы автобронетехники и пункт управления БпЛА.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 388 750 человек, 6343 танка и сотен единиц военной техники.
На левобережье Херсонщины Силы обороны уничтожили более полусотни оккупантов и вражеский пункт управления беспилотниками.
Украинские войска уничтожили более 50 российских военных и центр управления беспилотниками в Херсонской области.
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