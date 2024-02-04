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На левобережье Херсонщины Силы обороны уничтожили более полусотни оккупантов и вражеский пункт управления беспилотниками.

На левобережье Херсонщины Силы обороны уничтожили более полусотни оккупантов и вражеский пункт управления беспилотниками.

Киев  •  УНН

04 февраль 2024, 14:35  •  16487 просмотра

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Украинские войска уничтожили более 50 российских военных и центр управления беспилотниками в Херсонской области.

На левом берегу Днепра в Херсонской области Силы обороны Украины уничтожили более полусотни российских захватчиков, а также пушку, миномет и вражеский пункт управления беспилотниками. Об этом сообщают в Силах обороны юга, пишет УНН.

Детали

Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам

- говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 54 оккупанта, по одной пушке и миномету, две единицы автобронетехники и пункт управления БпЛА.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 388 750 человек, 6343 танка и сотен единиц военной техники.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
sili-samooboroni-yaponiiСилы самообороны Японии
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
dneprДнепр (река)
ukrainaУкраина
khersonХерсон
На лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили понад пів сотні окупантів та ворожий пункт управління безпілотниками.
On the left bank of the Kherson region, the Defense Forces destroyed more than fifty occupants and an enemy drone control center.
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