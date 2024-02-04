Ще плюс 810 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 388 750 осіб особового складу і 6343 танки.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 388 750 осіб, 6343 танки та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 388750 (+810) осіб
танків ‒ 6343 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 11818 (+13) од,
артилерійських систем – 9331 (+31) од,
РСЗВ – 979 (+0) од,
засоби ППО ‒ 663 (+0) од,
літаків – 332 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+12),
крилаті ракети ‒ 1848 (+1),
кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 12393 (+41) од,
спеціальна техніка ‒ 1479 (+6).
На фронті відбулося 66 бойових зіткнень за добу – Генштаб04.02.24, 07:34 • 31426 переглядiв