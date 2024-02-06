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В Минцифры приветствовали решение о создании Сил беспилотных систем

В Минцифры приветствовали решение о создании Сил беспилотных систем

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 18:50  •  10874 просмотра

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Президент Зеленский подписал указ о создании новых Сил беспилотных систем для развития потенциала и технологий беспилотников в Украине, которые, по словам министра цифровой трансформации Федорова, будут иметь решающее значение для модернизации армии и поддержки контрнаступления Украины против России.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании нового рода войск - Сил беспилотных систем. Решение приветствовал и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Важнейшее и историческое решение! Потенциал дронов чрезвычайно велик. Решение о создании беспилотных войск станет мощным толчком к технологическому и инновационному развитию Вооруженных сил Украины. ... Спасибо Президенту за такое важное решение для Сил обороны.

- отметил Федоров.

Детали

Федоров отметил, что роты ударных дронов на уровне бригад в ВСУ создали еще год назад.

С первого дня мы участвовали в их развитии: разрабатывали структурную организацию, доктрину применения, обучали, обеспечивали различными типами дронов, цифровизировали их работу и взаимодействие. За это время дроны в корне изменили ситуацию на поле боя. Они эффективно останавливают атаки россиян и поддерживают контрнаступление Сил обороны Украины. 

,- рассказал министр.

Он подчеркнул, что абсолютное большинство техники поражают именно беспилотниками. В частности, не последнюю роль в войне играют и морские дроны.

Совместно с ВМФ, СБУ и ГУР мы работали над созданием первых в мире морских дронов, которые полностью изменили правила ведения войны на море, деклассифицировали черноморский флот рф и скоро выгоним его из украинского Крыма окончательно. 

- высказал опитимистический прогноз Федоров.

В рамках кластера Brave1 украинские военные, чиновники и разработчики активно работают над созданием новых беспилотников, которые будут беречь жизни наших защитников, и будут эффективно уничтожать врага.

В рамках кластера Brave1 активно работаем над развитием наземных дронов, которые уже могут частично заменить пулеметчика или сделать его работу более безопасной, ехать в наступление, вывозить раненых или доставлять боеприпасы на передовую. А главное - каждый дрон спасает жизни наших героев! 

 - пояснил министр цифровой трансформации.

Дополнительно

Ранее Федоров сообщил, что за прошедшую неделю ударные подразделения "Армии дронов" уничтожили почти полторы сотни оккупантов и около 400  опорных пунктов россиян. 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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В Минцифры приветствовали решение о создании Сил беспилотных систем

Президент Зеленский подписал указ о создании новых Сил беспилотных систем для развития потенциала и технологий беспилотников в Украине, которые, по словам министра цифровой трансформации Федорова, будут иметь решающее значение для модернизации армии и поддержки контрнаступления Украины против России.

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