В Минцифры приветствовали решение о создании Сил беспилотных систем

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании нового рода войск - Сил беспилотных систем. Решение приветствовал и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Важнейшее и историческое решение! Потенциал дронов чрезвычайно велик. Решение о создании беспилотных войск станет мощным толчком к технологическому и инновационному развитию Вооруженных сил Украины. ... Спасибо Президенту за такое важное решение для Сил обороны. - отметил Федоров.

Детали

Федоров отметил, что роты ударных дронов на уровне бригад в ВСУ создали еще год назад.

С первого дня мы участвовали в их развитии: разрабатывали структурную организацию, доктрину применения, обучали, обеспечивали различными типами дронов, цифровизировали их работу и взаимодействие. За это время дроны в корне изменили ситуацию на поле боя. Они эффективно останавливают атаки россиян и поддерживают контрнаступление Сил обороны Украины. ,- рассказал министр.

Он подчеркнул, что абсолютное большинство техники поражают именно беспилотниками. В частности, не последнюю роль в войне играют и морские дроны.

Совместно с ВМФ, СБУ и ГУР мы работали над созданием первых в мире морских дронов, которые полностью изменили правила ведения войны на море, деклассифицировали черноморский флот рф и скоро выгоним его из украинского Крыма окончательно. - высказал опитимистический прогноз Федоров.

В рамках кластера Brave1 украинские военные, чиновники и разработчики активно работают над созданием новых беспилотников, которые будут беречь жизни наших защитников, и будут эффективно уничтожать врага.

В рамках кластера Brave1 активно работаем над развитием наземных дронов, которые уже могут частично заменить пулеметчика или сделать его работу более безопасной, ехать в наступление, вывозить раненых или доставлять боеприпасы на передовую. А главное - каждый дрон спасает жизни наших героев! - пояснил министр цифровой трансформации.

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Ранее Федоров сообщил, что за прошедшую неделю ударные подразделения "Армии дронов" уничтожили почти полторы сотни оккупантов и около 400 опорных пунктов россиян.