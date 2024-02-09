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Почти все заказы на производство дронов получают украинские компании - Данилов

Почти все заказы на производство дронов получают украинские компании - Данилов

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 16:28  •  13540 просмотра

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Украинские компании получают почти все государственные заказы на производство беспилотников для обеспечения вооруженных сил страны.

Почти все государственные заказы на производство дронов получают украинские компании. Об этом в комментарии Украинскому радио заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет УНН.

Детали 

У нас сегодня есть заказы (относительно беспилотников - ред.), 90% из которых получают именно наши производители, которые производят эти средства поражения на территории Украины. Мы готовы их контрактовать по максимуму, чтобы обеспечить ВСУ именно этими средствами поражения

- резюмировал Данилов.

В Минцифры приветствовали решение о создании Сил беспилотных систем06 февраль 2024, 18:50 • 27546 просмотров

Он также прокомментировал решение президента Украины о создании нового рода войск - Сил беспилотных систем. По его словам, война изменилась в сторону технологий.

То, что президент издал указ о создании нового вида войск свидетельствует, что мы осознаем, какой будет война будущего, которая уже сегодня есть на нашей территории. Беспилотные летательные аппараты, роботизированная техника все больше и больше будет включаться в этот процесс

- убежден секретарь СНБО.

Напомним

В Минобороны заявили, что создание новых Сил беспилотных систем позволит военным лучше использовать беспилотники для разведки, боевых действий и развивать отечественное производство.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаТехнологии
oleksii-danylovАлексей Данилов
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
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