Почти все заказы на производство дронов получают украинские компании - Данилов
Киев • УНН
Украинские компании получают почти все государственные заказы на производство беспилотников для обеспечения вооруженных сил страны.
Почти все государственные заказы на производство дронов получают украинские компании. Об этом в комментарии Украинскому радио заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет УНН.
Детали
У нас сегодня есть заказы (относительно беспилотников - ред.), 90% из которых получают именно наши производители, которые производят эти средства поражения на территории Украины. Мы готовы их контрактовать по максимуму, чтобы обеспечить ВСУ именно этими средствами поражения
В Минцифры приветствовали решение о создании Сил беспилотных систем06 февраль 2024, 18:50 • 27546 просмотров
Он также прокомментировал решение президента Украины о создании нового рода войск - Сил беспилотных систем. По его словам, война изменилась в сторону технологий.
То, что президент издал указ о создании нового вида войск свидетельствует, что мы осознаем, какой будет война будущего, которая уже сегодня есть на нашей территории. Беспилотные летательные аппараты, роботизированная техника все больше и больше будет включаться в этот процесс
Напомним
В Минобороны заявили, что создание новых Сил беспилотных систем позволит военным лучше использовать беспилотники для разведки, боевых действий и развивать отечественное производство.
Почти все заказы на производство дронов получают украинские компании - Данилов
Украинские компании получают почти все государственные заказы на производство беспилотников для обеспечения вооруженных сил страны.
В Крыму острая нехватка медиков: оккупационные власти не могут найти врачей – Крым.Реалии
По данным российских властей, в оккупированном Крыму не хватает 1500 медицинских работников, что необходимо для надлежащего обслуживания населения полуострова.
Реакция Еврокомиссии на интервью путина Такеру Крлсону: только повторил свою ложь и манипуляции
Представитель ЕС раскритиковала "западное" интервью путина, заявив, что он повторил старую ложь и продемонстрировал еще большую враждебность к Западу, не предложив реальных шагов к миру в Украине.
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
Ограничения на денежные переводы, предложенные Национальным банком Украины и поддержанные Даниилом Гетманцевым, председателем налогового комитета Верховной Рады, могут предоставить налоговым органам полномочия чрезмерно контролировать финансы граждан и сравнивать их доходы и расходы.
россияне сбросили семь авиабомб на Сумщину: два человека погибли, еще четверо ранены
Оккупационные войска сбросили семь авиабомб на три приграничных населенных пункта в Сумской области, в результате чего двое гражданских лиц погибли, еще четверо получили ранения.
Украина стремится углубить сотрудничество с американскими партнерами в атомной отрасли для устранения России с мировых ядерных рынков
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что углубление сотрудничества с американскими партнерами в ядерной отрасли может помочь устранить Россию с мировых ядерных рынков.
Фонд ликвидации: на продолжение реализации проектов восстановления рекомендовано выделить 9,45 миллиарда гривен
Межведомственная рабочая группа рекомендовала выделить из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ 9,45 млрд грн на более 230 проектов, реализация которых была начата в 2023 году.
Зеленскому презентовали Экологический договор для Украины: документ содержит 50 рекомендаций
Международная рабочая группа по вопросам экологических последствий войны представила президенту Зеленскому Экологический договор для Украины, состоящий из 50 рекомендаций, которые помогут преодолеть вред, нанесенный окружающей среде российской агрессией.
На путина подали заявление о "реабилитации нацизма" после интервью Такеру Карлсону, в котором он пытался оправдать Гитлера
В интервью Такеру Карлсону путин оправдывал вторжение Гитлера в Польшу, что дало оппозиционерам повод попытаться добиться возбуждения уголовного дела против путина за реабилитацию нацизма.
В Украине ко Дню влюбленных запустят романтический экспресс "Поезд к тебе"
Ко Дню святого Валентина и Дню Соборности "Укрзализныця" запустит романтический экспресс "Поезд к тебе", в котором половина мест будет бесплатной для раненых бойцов, проходящих реабилитацию.