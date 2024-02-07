Створення Сил безпілотних систем відкриє нові можливості у застосуванні дронів – Міноборони
Київ • УНН
Створення нових Сил безпілотних систем дозволить військовим краще використовувати безпілотники для розвідки, бойових дій та розвивати вітчизняне виробництво.
Створення Сил безпілотних систем сприятиме накопиченню та обміну досвідом, а також відкриє нові можливості у застосуванні безпілотників. Про це заявив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, пише УНН.
Використання безпілотних систем як засобів розвідки та ураження противника: на землі, у повітрі та на морі — справжня революція у веденні бойових дій,
Деталі
Павлюк підкреслив, що безпілотники довели свою беззаперечну ефективність та важливість в сучасній війні. Сили оборони вже завдали критичних втрат ворожому флоту; щодня знищують живу силу та техніку противника у значних обсягах — саме завдяки дронам.
Створення Сил безпілотних систем, як самостійного роду військ у складі Збройних Сил України — підтвердження того, що ми розуміємо важливість цих технологій. І готові належним чином використати всі переваги безпілотних засобів,
За його словами, нові організаційні можливості дадуть змогу не лише створити спеціальні штатні посади для роботи з дронами. Це будуть нові підрозділи, а також система накопичення, оцінки, обміну досвідом та підготовки застосування безпілотників. Важливо також, що відкриваються можливості для повноцінного масштабування виробництва дронів та спрямування їх у війська.
Заступник міністра оборони додав, що Україна має не лише технології, але й значні перспективи реалізувати власні задачі на полі бою саме завдяки залученню безпілотних технологій.
Нагадаємо
Президент Зеленський підписав указ про створення нового виду Збройних сил України - Сили безпілотних систем. За словами міністра оборони Рустема Умерова, це є важливим кроком у модернізації військового потенціалу України.
У Мінцифри привітали рішення про створення Сил безпілотних систем06.02.24, 20:50 • 30755 переглядiв