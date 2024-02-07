У Міністерстві оборони відреагували на рішення про створення Сил безпілотних систем
Київ • УНН
Президент Зеленський підписав указ про створення нового виду Збройних сил України - Сили безпілотних систем. За словами міністра оборони Рустема Умерова, це є важливим кроком у модернізації військового потенціалу України.
Міністр оборони Рустем Умєров відзначив важливість створення Сил безпілотних систем, зауваживши, що це є важливий момент у розвитку країни. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.
Деталі
Рустем Умєров переконаний, що створення нового військового напрямку в Збройних Силах України є суттєвим кроком у процесі розвитку національної оборони. Адже воно передбачає впровадження нових доктрин, методів застосування, планування та замовлень, а також впровадження інноваційних підходів і технологій.
Створення нового роду військ у ЗСУ – важливий крок у розбудові українського війська. Нові доктрини, застосування, планування, замовлення. Нові підходи. Нові технології
Також міністр оборони наголосив, що безпілотні системи вже створили перевагу України на полі бою.
Наступні кроки Сил безпілотних систем – опрацювання досвіду і масштабування. До Перемоги!
Нагадаємо
Сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав важливий указ, який відзначає початок створення в українських Збройних Силах нового роду військ – Сил безпілотних систем.
У Мінцифри привітали рішення про створення Сил безпілотних систем06.02.24, 20:50 • 30755 переглядiв