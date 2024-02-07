В Министерстве обороны отреагировали на решение о создании Сил беспилотных систем
Президент Зеленский подписал указ о создании нового вида Вооруженных сил Украины - Силы беспилотных систем. По словам министра обороны Рустема Умерова, это является важным шагом в модернизации военного потенциала Украины.
После срочного совещания с министром обороны: Лубинец призвал принять законопроект о мобилизации в первом чтении
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека призвал народных депутатов принять в первом чтении законопроект о мобилизации, который он обсудил с министром обороны и получил от него поддержку, после того, как выступил с критикой документа.
YouTube заблокировал более 40 российских региональных телеканалов, и канал Михалкова
YouTube заблокировал около 40 российских региональных отделений ВГТРК из-за санкций, введенных против россии за войну в Украине.
Безуглая заявила, что ее исключили из партии "Слуга народа"
Народная депутат Марьяна Безуглая исключена из партии "Слуга народа".
Сумщина: армейцы рф обстреляли девять громад в приграничной зоне
Российские оккупанты более тридцати раз обстреляли девять населенных пунктов вдоль границы Сумской области в Украине.
Бывший президент Чили Пинера погиб в авиакатастрофе: разбился на вертолете
Бывший президент Чили Себастьян Пинера погиб в катастрофе вертолета, а трое других пассажиров выжили.
Кто заказал Катю Гандзюк: дело пытаются затянуть по сроку давности
Дело об убийстве херсонской активистки Кати Гандзюк рискует быть закрытым из-за истечения срока давности, поскольку защита пытается затянуть судебное разбирательство.
армия рф не имеет положительных результатов в продвижении на Купянском направлении - Евлаш
Украинские защитники не дают российским войскам продвинуться на Купянском направлении, несмотря на их попытки штурмовать позиции.
Работа на деоккупированных территориях: Боррель посетил обучение полицейских и гвардейцев
Во время своего визита в Украину Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель посетил тренировочную базу, где инструкторы готовят украинскую полицию и Национальную гвардию к работе на деоккупированных территориях.
Водитель грузовика пытался вывезти более 1000 пачек контрабандных сигарет в Польшу
Львовянин пытался провезти в Польшу более 1000 пачек сигарет, скрытых в конструктивных полостях полуприцепа, но был задержан украинскими таможенниками на пункте пропуска "Шегини-Медика".