В Министерстве обороны отреагировали на решение о создании Сил беспилотных систем

Министр обороны Рустем Умеров отметил важность создания Сил беспилотных систем, заметив, что это важный момент в развитии страны. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

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Рустем Умеров убежден, что создание нового военного направления в Вооруженных Силах Украины является существенным шагом в процессе развития национальной обороны. Ведь оно предусматривает внедрение новых доктрин, методов применения, планирования и заказов, а также внедрение инновационных подходов и технологий.

Создание нового рода войск в ВСУ - важный шаг в развитии украинского войска. Новые доктрины, применение, планирование, заказы. Новые подходы. Новые технологии - заявил Рустем Умеров.

Также министр обороны подчеркнул, что беспилотные системы уже создали преимущество Украины на поле боя.

Следующие шаги Сил беспилотных систем - проработка опыта и масштабирование. К Победе! - сказал Рустем Умеров.

Напомним,

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал важный указ, который отмечает начало создания в украинских Вооруженных Силах нового рода войск - Сил беспилотных систем.

В Минцифры приветствовали решение о создании Сил беспилотных систем