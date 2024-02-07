Создание Сил беспилотных систем откроет новые возможности в применении дронов - Минобороны

Создание Сил беспилотных систем будет способствовать накоплению и обмену опытом, а также откроет новые возможности в применении беспилотников. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, пишет УНН.

Использование беспилотных систем как средств разведки и поражения противника: на земле, в воздухе и на море - настоящая революция в ведении боевых действий, - говорится в сообщении.

Детали

Павлюк подчеркнул, что беспилотники доказали свою неоспоримую эффективность и важность в современной войне. Силы обороны уже нанесли критические потери вражескому флоту; ежедневно уничтожают живую силу и технику противника в значительных объемах - именно благодаря дронам.

Создание Сил беспилотных систем, как самостоятельного рода войск в составе Вооруженных Сил Украины - подтверждение того, что мы понимаем важность этих технологий. И готовы должным образом использовать все преимущества беспилотных средств, - отметил Павлюк.

По его словам, новые организационные возможности позволят не только создать специальные штатные должности для работы с дронами. Это будут новые подразделения, а также система накопления, оценки, обмена опытом и подготовки применения беспилотников. Важно также, что открываются возможности для полноценного масштабирования производства дронов и направления их в войска.

Заместитель министра обороны добавил, что Украина имеет не только технологии, но и значительные перспективы реализовать собственные задачи на поле боя именно благодаря привлечению беспилотных технологий.

Напомним

Президент Зеленский подписал указ о создании нового вида Вооруженных сил Украины - Силы беспилотных систем. По словам министра обороны Рустема Умерова, это является важным шагом в модернизации военного потенциала Украины.

В Минцифры приветствовали решение о создании Сил беспилотных систем