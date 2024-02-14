Нидерланды присоединились к коалиции дронов для Украины

Нидерланды присоединяются к военной коалиции с союзниками, включая Великобританию, которая будет поставлять Украине передовые технологии беспилотников и усиливать ее наступательный потенциал в войне против россии, заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью Reuters, пишет УНН.

Обещание Нидерландов идет в дополнение к истребителям F-16, артиллерии, боеприпасам и системам противовоздушной обороны, которые нидерландцы обещали Украине, указывает издание.

Детали

Для Нидерландов могут возникнуть дополнительные расходы в дополнение к 2 миллиардам евро, уже выделенным на 2024 год, заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен накануне двухдневных встреч министров обороны НАТО в Брюсселе, которые начинаются в среду.

Мы, конечно, знаем, что дроны очень важны в этой войне. Вот почему мы присоединяемся к коалиции дронов, которую Украина создала вместе с Латвией и другими странами, чтобы убедиться, что мы делаем именно это - увеличиваем производство, используем новейшие технологии и предоставляем именно то, что нужно Украине - сказала Оллонгрен.

Министерство обороны Украины объявило об участии Великобритании в соответствующей коалиции в прошлом месяце.

Дроны стали важной частью военных стратегий как Украины, так и россии для разведки и нанесения ударов по целям, во многом благодаря их относительно низкой стоимости, отмечает издание.

И Великобритания, и Нидерланды, как сообщает издание, уже помогали Украине наращивать свой парк дронов.

"Новым является то, что мы сейчас формируем эту коалицию. То есть мы соединяем, скажем, то, что мы делаем отдельно, в одну коалицию, которая сможет ответить на новые требования Украины... И я думаю, что в этом сила этой коалиции", - сказала она в своем офисе в Гааге.

Украина за полгода догнала рф по количеству дронов-камикадзе - Федоров

Работая вместе, коалиция сможет отреагировать на изменение тактики Киева во время войны, отмечает издание.

"И я думаю, что сила этой коалиции будет в том, что она сможет в очень краткосрочной перспективе предоставить им то, что им нужно", - сказала она.

Оллонгрен заявила, что Нидерланды передадут высокотехнологичный опыт из коммерческого сектора, но отказалась предоставить технические или финансовые подробности.

Почти все заказы на производство дронов получают украинские компании - Данилов