Украина за полгода догнала рф по количеству дронов-камикадзе - Федоров
Киев • УНН
По словам вице-премьер-министра цифровой трансформации Федорова, Украина догнала россию по количеству произведенных за полгода беспилотников-камикадзе дальнего радиуса действия.
Украина за полгода догнала Россию по количеству дронов-камикадзе дальнего радиуса. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в подкасте "Слон", передает УНН.
Детали
Федоров заявил, что производство беспилотников дальнего радиуса действия ограничивается только финансированием. Но производство продолжает масштабироваться.
Можно производить тысячи этих дронов. Уже произведены тысячи, почти каждый день где-то что-то горит на территории россии. И это можно масштабировать...За полгода мы догнали по количеству (рф - ред.) россия должна понимать, что мы будем дальше масштабироваться, и мы только начали,
Кроме того, Федоров анонсировал появление улучшенной версии морского дрона Magura.
В этом году будет определенный технологический скачок в этом направлении и морских дронов будет еще больше. Мы не можем показать, но есть лодка, которая является определенной платформой и которая готовится к новым применениям с новыми сюрпризами,
Он также отметил, что продукт Sea baby (морские дроны) супер технологичный и также активно развивается.
Напомним
The Wall Street Journal сообщало, что за последний год Украина перешла к производству собственных ударных дронов на примерно 200 заводах по всей стране. За полгода производство беспилотников увеличилось в 10 раз.
Украина за полгода догнала рф по количеству дронов-камикадзе - Федоров
По словам вице-премьер-министра цифровой трансформации Федорова, Украина догнала россию по количеству произведенных за полгода беспилотников-камикадзе дальнего радиуса действия.
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