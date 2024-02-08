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Україна за пів року збільшила виробництво дронів у 10 разів - ЗМІ

Україна за пів року збільшила виробництво дронів у 10 разів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 26072 перегляди

За останні півроку Україна збільшила виробництво безпілотників удесятеро.

За останній рік Україна перейшла до виробництва власних ударних дронів на приблизно 200 заводах по всій країні. За пів року виробництво безпілотників збільшилось у 10 разів. Про це пише видання The Wall Street Journal, інформує УНН.  

Деталі

Як зазначається, Україна прагне розширити виробництво невеликих ударних безпілотників.

На початку війни держава та приватні компанії імпортували велику кількість дистанційно керованих безпілотників, спочатку для розвідки, а потім як наступальні системи.

Втім за останній рік Україна перейшла до виробництва власних ударних БПЛА  на приблизно 200 заводах по всій країні, більшість з яких - невеликі.

За словами старшого наукового співробітника Європейської ради з міжнародних відносин Густава Гресселя,  Протягом літа 2023 року Київ виробляв близько п'яти тисяч дронів на місяць.  На кінець року цей показник зріс до 50 тисяч одиниць 

Мета полягає в тому, щоб виробити мільйон безпілотників цього року, або понад 80 000 на місяць.

Доповнення

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин розповів, що Україна випробовує безпілотники одразу в бою, оскільки немає часу перевіряти їх на полігоні.

Baykar вже будує завод під Києвом із виготовлення бпла, де працюватимуть півтисячі людей06.02.24, 21:42 • 36143 перегляди

Тетяна Краєвська

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