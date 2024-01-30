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Україна випробовує безпілотники одразу в бою - Камишин

Україна випробовує безпілотники одразу в бою - Камишин

Київ • УНН

 • 21744 перегляди

Україна випробовує нові безпілотники в реальних бойових умовах, а не на полігонах, через терміновість війни, стверджує міністр стратегічних галузей промисловості країни. Він розповів журналу Time, що Україні не вистачає часу на проведення звичайних випробувань, і вона змушена вносити корективи в той час, коли безпілотники вже використовуються проти російських цілей.

 Журнал TIME написав матеріал про виробництво української зброї та її вплив на хід війни. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин розповів, що Україна випробовує безпілотники одразу в бою, оскільки немає часу перевіряти їх на полігоні, передає УНН.  

Деталі

Як пише TIME, цієї зими, після тривалого глухого кута на лінії фронту, війна в Україні вступила в нову фазу зі своїм особливим ритмом. Останніми днями це стало очевидним завдяки драматичним ударам безпілотників углиб території Росії.   

За даними журналу, запускаються ці апарати зазвичай глибокої ночі на секретних базах в Україні. Вони настільки ретельно охороняються, що, окрім солдатів, які ними керують, лише кільком цивільним інженерам зазвичай дозволяється спостерігати за запуском, роблячи ретельні записи й виміри того, як працює зброя, як її використовують війська, а також будь-які невдачі, що можуть трапитися по дорозі.  

У нас немає часу перевіряти ці речі на полігоні. Ми випробовуємо їх у бою. Тому ми повинні бути там, вносячи корективи і поліпшення по ходу справи

- розповів Камишин TIME. 

TIME пише, що такі експерименти, що проводяться під контролем Камишина і його міністерства, ймовірно, визначать наступний етап цієї війни. За словами Камишина, майже всі нещодавні удари по об'єктах у Росії було завдано не з іноземних запасів, а з українських заводів і підпільних майстерень.  

Доповнення  

Камишин раніше повідомляв, що безпілотник українського виробництва пролетів 1250 кілометрів до Санкт-Петербурга. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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