Україна випробовує безпілотники одразу в бою - Камишин

Журнал TIME написав матеріал про виробництво української зброї та її вплив на хід війни. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин розповів, що Україна випробовує безпілотники одразу в бою, оскільки немає часу перевіряти їх на полігоні, передає УНН.

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Як пише TIME, цієї зими, після тривалого глухого кута на лінії фронту, війна в Україні вступила в нову фазу зі своїм особливим ритмом. Останніми днями це стало очевидним завдяки драматичним ударам безпілотників углиб території Росії.

За даними журналу, запускаються ці апарати зазвичай глибокої ночі на секретних базах в Україні. Вони настільки ретельно охороняються, що, окрім солдатів, які ними керують, лише кільком цивільним інженерам зазвичай дозволяється спостерігати за запуском, роблячи ретельні записи й виміри того, як працює зброя, як її використовують війська, а також будь-які невдачі, що можуть трапитися по дорозі.

У нас немає часу перевіряти ці речі на полігоні. Ми випробовуємо їх у бою. Тому ми повинні бути там, вносячи корективи і поліпшення по ходу справи