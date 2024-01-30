Украина испытывает беспилотники сразу в бою - Камышин

Журнал TIME написал материал о производстве украинского оружия и его влиянии на ход войны. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин рассказал, что Украина испытывает беспилотники сразу в бою так как нет времени проверять их на полигоне, передает УНН.

Детали



Как пишет TIME, этой зимой, после длительного тупика на линии фронта, война в Украине вступила в новую фазу со своим особым ритмом. В последние дни это стало очевидным благодаря драматическим ударам беспилотников вглубь территории россии.

По данным журнала, запускаются эти аппараты обычно глубокой ночью на секретных базах в Украине. Они настолько тщательно охраняются, что, кроме солдат, которые ими управляют, лишь нескольким гражданским инженерам обычно разрешается наблюдать за запусками, делая тщательные записи и измерения того, как работает оружие, как его используют войска, а также любые неудачи, которые могут случиться по пути.

У нас нет времени проверять эти вещи на полигоне. Мы испытываем их в бою. Поэтому мы должны быть там, внося коррективы и улучшения по ходу дела - рассказал Камышин TIME.

TIME пишет, что такие эксперименты, проводимые под контролем Камышина и его министерства, вероятно, определят следующий этап этой войны. По словам Камышина, почти все недавние удары по объектам в россии были нанесены не с иностранных запасов, а с украинских заводов и подпольных мастерских.

Дополнение

Камышин ранее сообщал, что беспилотник украинского производства пролетел 1250 километров до Санкт-Петербурга.