Украина испытывает беспилотники сразу в бою - Камышин
Киев • УНН
Украина испытывает новые беспилотники в реальных боевых условиях, а не на полигонах, из-за срочности войны, утверждает министр стратегических отраслей промышленности страны. Он рассказал журналу Time, что Украине не хватает времени на проведение обычных испытаний, и она вынуждена вносить коррективы в то время, когда беспилотники уже используются против российских целей.
Журнал TIME написал материал о производстве украинского оружия и его влиянии на ход войны. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин рассказал, что Украина испытывает беспилотники сразу в бою так как нет времени проверять их на полигоне, передает УНН.
Детали
Как пишет TIME, этой зимой, после длительного тупика на линии фронта, война в Украине вступила в новую фазу со своим особым ритмом. В последние дни это стало очевидным благодаря драматическим ударам беспилотников вглубь территории россии.
По данным журнала, запускаются эти аппараты обычно глубокой ночью на секретных базах в Украине. Они настолько тщательно охраняются, что, кроме солдат, которые ими управляют, лишь нескольким гражданским инженерам обычно разрешается наблюдать за запусками, делая тщательные записи и измерения того, как работает оружие, как его используют войска, а также любые неудачи, которые могут случиться по пути.
У нас нет времени проверять эти вещи на полигоне. Мы испытываем их в бою. Поэтому мы должны быть там, внося коррективы и улучшения по ходу дела
TIME пишет, что такие эксперименты, проводимые под контролем Камышина и его министерства, вероятно, определят следующий этап этой войны. По словам Камышина, почти все недавние удары по объектам в россии были нанесены не с иностранных запасов, а с украинских заводов и подпольных мастерских.
Дополнение
Камышин ранее сообщал, что беспилотник украинского производства пролетел 1250 километров до Санкт-Петербурга.
Украина испытывает беспилотники сразу в бою - Камышин
Украина испытывает новые беспилотники в реальных боевых условиях, а не на полигонах, из-за срочности войны, утверждает министр стратегических отраслей промышленности страны. Он рассказал журналу Time, что Украине не хватает времени на проведение обычных испытаний, и она вынуждена вносить коррективы в то время, когда беспилотники уже используются против российских целей.
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