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Baykar вже будує завод під Києвом із виготовлення бпла, де працюватимуть півтисячі людей

Baykar вже будує завод під Києвом із виготовлення бпла, де працюватимуть півтисячі людей

Київ • УНН

 • 36146 перегляди

Турецький виробник безпілотників Baykar оголосив, що будує новий завод під Києвом, на якому працюватимуть 500 осіб для виробництва своїх моделей TB2 і TB3.

Турецький виробник безпілотників Baykar оголосив про початок будівництва свого заводу в Україні. Про це повідомив Reuters із посиланням на турецьку компанію, передає УНН.

Деталі

Виконавчий директор турецької оборонної компанії повідомив Reuters , що "Baykar" будує свою нову фабрику під Києвом. Зазначається, що на ній працюватимуть близько 500 людей, які працюватимуть над виготовленням моделей безпілотників TB2 або TB3.

Наш завод будується… нам потрібно близько 12 місяців, щоб завершити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішньої техніки, обладнання та організаційної структури. 

— сказав генеральний директор Baykar Халук Байрактар​​в кулуарах Всесвітньої оборонної виставки в Ер-Ріяді.

Директор Bayraktar Халук також зазначив, що потужність становитиме близько 120 одиниць щороку. Втім, досі не ясно, чи буде виробництво на українському заводі зосереджено на моделі дронів TB2 або TB3.

Відповідаючи на запитання, чи можуть питання безпеки, пов’язані з війною, мати ризики для заводу, він сказав, що плани "повністю просуваються вперед" і що "ніщо" не може їх зупинити.

Додатково

У Bayraktar також заявили, що у планах фірми в найближчі два роки розпочати виробництво ще й у Саудівській Аравії.

Це оголошення відбулося після угоди в липні про продаж Bayraktar Akinci, ще одного типу безпілотника, Саудівській Аравії в тому, що Baykar назвав найбільшим оборонним контрактом в історії Туреччини.

Bayraktar сказав, що, дивлячись на поточний рік, фірма планує подвоїти внутрішнє виробництво Akinci, яке становило 36 одиниць у 2023 році, тоді як виробництво TB2 залишиться без змін на рівні 230 одиниць.

Він також прагне виробляти нові моделі безпілотників Kızılema і TB3 "десятками", додав він.

Згідно з даними аналітичного центру SIPRI: компанія Baykar має угоди про експорт свої бпла TB2 із 30 країнами. Зокрема, від 2018 року, серед них Україна, Ефіопія, Лівія та Азербайджан.

Нагадаємо

2 лютого Командувач Повітряних Сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Микола Олещук зустрівся  з генеральним директором компанії Baykar Makina Халюк Байрактаром. Вони говорили про будівництво заводу з виробництва безпілотників в Україні та посилення потенціалу безпілотної авіації в Україні.

Турецька компанія Baykar, що виробляє бойові безпілотники Bayraktar TB2, ще у вересні минулого року  заявила, що збирається інвестувати 100 мільйонів доларів у три проєкти в Україні. Зокрема зазначалось, що  одна з інвестицій – це завод з виробництва безпілотників, будівництво якого вже розпочалося. 

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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