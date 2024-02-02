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Обговорили будівництво заводу безпілотників: командувач Повітряних сил зустрівся з гендиректором Baykar Makina

Обговорили будівництво заводу безпілотників: командувач Повітряних сил зустрівся з гендиректором Baykar Makina

Київ • УНН

 • 29484 перегляди

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України зустрівся з генеральним директором компанії Baykar Makina, щоб обговорити будівництво заводу з виробництва безпілотників в Україні та посилення потенціалу безпілотної авіації в Україні.

Командувач Повітряних Сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Микола Олещук зустрівся з генеральним директором компанії Baykar Makina Халюк Байрактаром.. Про це Олещук розповів у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі 

За його словами, вони обговорили будівництво  заводу з виробництва дронів в Україні та нарощування спроможностей безпілотної авіації в Повітряних силах.

Обговорили питання подальшого двостороннього співробітництва стосовно безпілотних авіаційних комплексів, будівництва заводу на території України, нарощування спроможностей безпілотної авіації Повітряних Сил та Сил оборони України 

- резюмував Олещук.

Окрім того, Командувач Повітряних Сил ЗСУ від імені міністра оборони України вручив Халюку Байрактару відзнаку "Зірка військового братерства".

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
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