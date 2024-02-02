Обсудили строительство завода беспилотников: командующий Воздушных сил встретился с гендиректором Baykar Makina

Командующий Воздушных Сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николай Олещук встретился с генеральным директором компании Baykar Makina Халюк Байрактаром. Об этом Олещук рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

По его словам, они обсудили строительство завода по производству дронов в Украине и наращивание возможностей беспилотной авиации в Воздушных силах.

Обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества в отношении беспилотных авиационных комплексов, строительства завода на территории Украины, наращивания возможностей беспилотной авиации Воздушных Сил и Сил обороны Украины - резюмировал Олещук.

Кроме того, Командующий Воздушных Сил ВСУ от имени министра обороны Украины вручил Халюку Байрактару награду "Звезда военного братства".

Напомним

Турецкая компания Baykar, которая производит боевые беспилотники Bayraktar TB2, инвестирует 100 миллионов долларов в три проекта в Украине

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