Обсудили строительство завода беспилотников: командующий Воздушных сил встретился с гендиректором Baykar Makina
Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины встретился с генеральным директором компании Baykar Makina, чтобы обсудить строительство завода по производству беспилотников в Украине и усиление потенциала беспилотной авиации в Украине.
Суд отпустил под личное обязательство руководителя департамента Минобороны Нахкура
Высший антикоррупционный суд наложил месячное личное обязательство на и. о. директора Департамента военно-технической политики Министерства обороны Украины по подозрению в хищении средств при закупке боеприпасов.
В ООН осудили российские обстрелы Херсонщины, в результате которых погибли французские волонтеры
Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун подчеркнула, что международным гуманитарным правом удары по гуманитарным работникам запрещены.
Днепропетровщина: в Никополе из-за обстрелов россиян ранены два человека
Российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области Украины, в результате чего ранения получили двое жителей районного центра.
В Украине погибли двое бойцов "Грузинского легиона"
Еще двое грузинских солдат погибли, воюя в Украине в составе Грузинского легиона. С февраля прошлого года в Украине погибли около 60 грузинских бойцов - граждане Грузии и уроженцы Грузии, которые имеют украинское гражданство.
Китайский банкир-миллиардер, который более года считался пропавшим без вести, "подал в отставку"
Миллиардер, китайский банкир, основавший инвестиционный банк China Renaissance Holdings, подал в отставку после почти годового исчезновения, ссылаясь на состояние здоровья и семейные обстоятельства.
"Мой последний эфир": ведущий телемарафона Орест Дрималовский заявил, что уходит в ВСУ
Украинский телеведущий Орест Дрималовский объявил о своем последнем эфире, поскольку решил вступить в ряды Вооруженных сил Украины.
Данилов заявил, что документа об отставке Залужного на сегодня нет
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал ситуацию относительно утверждений некоторых телеграмм-каналов, а вслед за ними и некоторых СМИ о якобы отставке главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.
В суд направлено дело о крупнейшей в истории Украины взятке в размере более 19 млн долл. США
В суд направлено дело о крупнейшей в истории Украины взятке на общую сумму более 19 миллионов долларов, которую владелец агрохолдинга дал бывшему председателю Государственной фискальной службы.
"Главное - чтобы все было справедливо": Данилов прокомментировал новый законопроект о мобилизации
Секретарь СНБО подчеркнул, что новый законопроект о мобилизации в Украине должен обеспечить справедливость для всех граждан, и что каждый обязан сделать свой вклад в защиту государства.