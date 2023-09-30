Виробник "Байрактарів" збирається інвестувати 100 млн дол. у три проекти в Україні

Деталі

Халук Байрактар повідомив, що компанія Baykar "інвестує 100 мільйонів доларів у три проєкти в Україні".

Байрактар зазначив, що одна з інвестицій – це завод з виробництва безпілотників, будівництво якого вже розпочалося. Завершити його планують приблизно за півтора року.

Доповнення

Раніше виконавчий директор Baykar Халук Байрактар заявляв, що будівельні роботи на місцевій дочірній компанії Baykar, "Авіа Венчурс", зареєстрованій в Києві, просуваються згідно з планом. Відкриття заводу заплановане на 2025 рік.