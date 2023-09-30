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Виробник "Байрактарів" збирається інвестувати 100 млн дол. у три проекти в Україні

Виробник "Байрактарів" збирається інвестувати 100 млн дол. у три проекти в Україні

Київ • УНН

 • 213564 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Турецька компанія Baykar, яка виробляє бойові безпілотники Bayraktar TB2, інвестує 100 мільйонів доларів у три проекти в Україні. Про це заявив генеральний директор Baykar Халук Байрактар на Форумі оборонних індустрій в Києві, повідомили у Держприкордонслужбі, передає УНН.

Деталі

Халук Байрактар повідомив, що компанія Baykar "інвестує 100 мільйонів доларів у три проєкти в Україні".

Байрактар зазначив, що одна з інвестицій – це завод з виробництва безпілотників, будівництво якого вже розпочалося. Завершити його планують приблизно за півтора року.

Доповнення

Раніше виконавчий директор Baykar Халук Байрактар заявляв, що будівельні роботи на місцевій дочірній компанії Baykar, "Авіа Венчурс", зареєстрованій в Києві, просуваються згідно з планом. Відкриття заводу заплановане на 2025 рік.

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