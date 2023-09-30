Производитель "Байрактаров" собирается инвестировать 100 млн долл. в три проекта в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Турецкая компания Baykar, которая производит боевые беспилотники Bayraktar TB2, инвестирует 100 миллионов долларов в три проекта в Украине. Об этом заявил генеральный директор Baykar Халук Байрактар на Форуме оборонных индустрий в Киеве, сообщили в Госпогранслужбе, передает УНН.
Детали
Халук Байрактар сообщил, что компания Baykar "инвестирует 100 миллионов долларов в три проекта в Украине".
Байрактар отметил, что одна из инвестиций – это завод по производству беспилотников, строительство которого уже началось. Завершить его планируют примерно через полтора года.
Дополнение
Ранее исполнительный директор Baykar Халук Байрактар заявлял, что строительные работы на местной дочерней компании Baykar, "Авиа Венчурс", зарегистрированной в Киеве, продвигаются согласно плану. Открытие завода запланировано на 2025 год.