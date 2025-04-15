Микола Олещук

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22802 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 145659 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 130817 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 132927 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 130059 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131212 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194498 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77147 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164318 перегляди

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Новини по темi

Україна збила 11 російських дронів Shahed

Російські окупанти запустили 11 ударних БПЛА Shahed по Україні. Всі дрони були збиті силами ППО в різних областях країни, включаючи Миколаївську, Київську та Харківську.

Війна • 19 серпня, 04:30 • 45811 перегляди

У Повітряних силах показали відео авіаудару по другому мосту через Сейм на курщині.

Авіація ЗСУ завдала точного удару по мосту в курській області. Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що це суттєво впливає на хід бойових дій, позбавляючи ворога логістичних можливостей.

Війна • 18 серпня, 07:38 • 34441 перегляди

У небі над Україною було збито 8 "шахедів" та 5 ракет

Українські військові відбили масовану атаку рф, знищивши 13 з 16 повітряних цілей. Серед збитих - 2 балістичні ракети, 3 крилаті ракети та 8 ударних БпЛА "Shahed".

Війна • 18 серпня, 06:37 • 68234 перегляди

Авіація працює на курському напрямку: Олещук показав авіаудар по мосту на курщині

Командувач Повітряних Сил ЗСУ повідомив про активні бойові дії авіації на курському напрямку. Українські пілоти завдають високоточних ударів по ворожих об'єктах, включаючи опорні пункти, техніку та логістичні центри.

Війна • 16 серпня, 18:23 • 101317 перегляди

У небі над Україною вночі знищили усі з 5 ворожих дронів, війська рф атакували трьома "Іскандерами"

Уночі над Україною збито 5 дронів, запущених росією. Ворог також атакував 3 балістичними ракетами "Іскандер-М". До протиповітряного бою залучено мобільні вогневі групи та засоби РЕБ.

Війна • 16 серпня, 05:57 • 30509 перегляди

У небі над Україною вночі знищили усі з 29 "шахедів", ворог атакував трьома ракетами Х-59

Вночі українські сили оборони збили всі 29 ударних дронів Shahed, запущених росією. Також була ворожа атака 3 керованих авіаційних ракет Х-59, запущених з курської області рф.

Війна • 15 серпня, 05:25 • 37159 перегляди

У небі над Україною вночі знищили 17 з 23 ворожих "шахедів", армія рф атакувала двома ракетами

Повітряні сили ЗСУ знищили 17 з 23 дронів Shahed, запущених росією вночі. Атака також включала дві ракети Х-59/69, удари були спрямовані на кілька областей України.

Війна • 14 серпня, 05:56 • 39387 перегляди

Українська ППО збила 30 із 38 ворожих ударних дронів під час масованої атаки

Вночі 13 серпня 2024 року Росія атакувала Україну 2 балістичними ракетами та 38 дронами. Українські сили ППО успішно знищили 30 безпілотників у різних областях країни.

Суспільство • 13 серпня, 04:25 • 43716 перегляди

Рідко досягають бажаних цілей, але становлять серйозну загрозу населенню: Олещук про північно-корейські балістичні ракети KN-23

Микола Олещук заявив, що балістичні ракети KN-23 з КНДР рідко досягають цілей, але становлять серйозну загрозу для населення. Вночі РФ атакувала Україну 57 дронами та 4 балістичними ракетами.

Війна • 11 серпня, 12:20 • 44626 перегляди

рф атакувала Україну 57 дронами, збито 53 - командувач Повітряних сил

Вночі 11 серпня рф атакувала Україну 57 дронами Shahed та 4 балістичними ракетами. Сили оборони збили 53 БПЛА в різних областях. Командувач ПС попередив про загрозу північнокорейських ракет.

Війна • 11 серпня, 09:31 • 35028 перегляди

У небі над Україною вночі збито усі з 30 "шахедів"

Вночі російські війська запустили 30 ударних дронів Shahed з території рф. Українські сили ППО збили всі безпілотники над 7 областями України.

Війна • 7 серпня, 06:59 • 36101 перегляди

У небі над Україною вночі збито 4 з 6 ракет та 15 із 16 "шахедів"

Українські сили ППО знищили 4 з 6 ракет та 15 з 16 дронів, запущених росією вночі. Атаки були спрямовані на Київську, Херсонську, Миколаївську та Хмельницьку області.

Війна • 6 серпня, 05:29 • 34521 перегляди

Повітряні Сили знищили понад 8 тисяч цілей ворога за 2,5 роки - Олещук

За 2,5 роки війни ПС ЗСУ знищили понад 8000 повітряних цілей ворога. Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість - на бойове застосування авіаційних засобів ураження.

Війна • 4 серпня, 06:46 • 103961 перегляди

Україна відбила 24 ворожих дрони під час нічного нападу

Українські сили збили 24 БпЛА "Shahed-131/136" під час масштабного повітряного нападу.

Війна • 3 серпня, 04:31 • 35826 перегляди

Повітряні сили: уночі знищили усі з 7 "шахедів", рф атакувала ракетами "Іскандер-М"

Вночі над Україною збито 7 російських дронів Shahed. Ворог також атакував балістичними ракетами Іскандер-М з Воронезької області та Криму. Дрони знищено на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.

Війна • 1 серпня, 06:20 • 40139 перегляди

Бойова робота по ворожих "шахедах" на південному напрямку: Олещук показав одне відео

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив відео бойової роботи по ворожих "шахедах" на південному напрямку в ніч на 31 липня. Сили ППО збили всі 89 атакуючих БПЛА противника над Україною.

Війна • 31 липня, 09:16 • 25691 перегляди

Командувач ПС ЗСУ показав відео ранкового збиття "шахеда" на східному напрямку

Генерал-лейтенант Микола Олещук показав відео зі збиттям "шахеда" на східному напрямку вранці 31 липня.

Війна • 31 липня, 07:53 • 38344 перегляди

Сили ППО збили ракету Х-59 та 89 ударних БПЛА - Олещук

У ніч на 31 липня сили ППО збили всі 89 атакуючих БПЛА противника над Україною. Також була знищена керована авіаційна ракета Х-59, випущена по Миколаївській області.

Війна • 31 липня, 06:42 • 103367 перегляди

Під час нічної атаки українські сили збили ракету Х-59/Х-69 та 9 дронів "Shahed"

У ніч на 29 липня 2024 року Україна відбила атаку терористів. Захисники знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 9 безпілотників "Shahed-131/136" над трьома областями.

Війна • 29 липня, 04:53 • 28570 перегляди

Українські сили збили ракету Х-59 та 7 дронів "Shahed"

Під час нічної атаки 28 липня 2024 року українські захисники знищили керовану авіаційну ракету Х-59 та 7 ударних БпЛА "Shahed-131/136". Майже всі повітряні цілі були збиті над Одеською областю.

Війна • 28 липня, 05:18 • 77129 перегляди

У небі над Україною збито ракету Х-59/69, "Форпост" та 11 БПЛА - Повітряні сили

Сили ППО України знищили ракету Х-59/69 та 4 'шахеди' в ніч на 27 липня. Протягом доби збито ще 8 повітряних цілей, включаючи 'Форпост' та 'Ланцети' на півдні та північному сході.

Війна • 27 липня, 06:43 • 29986 перегляди

Повітряні Сили ЗСУ збили вночі 20 ударних БПЛА

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про успішне відбиття повітряного нападу в ніч на 26 липня 2024 року.

Війна • 26 липня, 04:32 • 33426 перегляди

ППО України знищила 7 ворожих дронів під час нічної атаки на Сумщину

У ніч на 23 липня 2024 року ППО збила 7 ударних БпЛА типу "Shahed" під час атаки на Сумщину. Ворог також використав керовану ракету Х-69, яка не досягла цілі завдяки протидії українських сил.

Війна • 23 липня, 05:04 • 29639 перегляди

Сили ППО вночі збили 35 із 39 "шахедів"

Сили ППО України відбили масштабну нічну атаку, знищивши 35 з 39 російських дронів Shahed. Також було перехоплено балістичні та авіаційні ракети в понад 10 областях країни.

Війна • 21 липня, 05:42 • 101330 перегляди

У небі над Україною вночі збито усі з 16 "шахедів" та дві з трьох ракет

Повітряні сили України відбили масштабну нічну атаку російських військ. Збито всі 16 запущених дронів-камікадзе та дві з трьох керованих ракет у різних областях країни.

Війна • 18 липня, 05:52 • 36300 перегляди

ППО збила вночі чотири дрони у Донецькій та Харківській областях

Під час нічних атак у Донецькій та Харківській областях сили протиповітряної оборони збили чотири ворожі безпілотники, а один безпілотник залишив повітряний простір України у напрямку Білорусі.

Війна • 13 липня, 04:54 • 27076 перегляди

Уночі знищено 14 з 20 "шахедів", ракетами ворог атакував портову інфраструктуру Одещини, 3 ракети і 3 дрони не досягли своїх цілей - ПС ЗСУ

У небі над Україною уночі знищено 14 з 20 ударних дронів типу Shahed, запущених російськими військами, ракетами ворог атакував портову інфраструктуру Одещини, три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних дрони не досягли своїх цілей.

Війна • 10 липня, 05:30 • 26568 перегляди

росія випустила по Україні 38 ракет різних типів, вартість яких може сягати до 250 млн доларів - ЗМІ

росія випустила по Україні 38 ракет на суму 200-250 мільйонів доларів, а українська протиповітряна оборона збила 30 ракет на суму 160-200 мільйонів доларів.

Війна • 8 липня, 16:10 • 49217 перегляди

Під час масованого ракетного удару сили ППО збили 30 російських ракет - Олещук

Сили протиповітряної оборони України збили 30 російських ракет під час масованої атаки на Україну. Загалом ворог запустив 38 ракет повітряного, морського та наземного базування.

Війна • 8 липня, 11:56 • 26870 перегляди

Повітряні Сили вночі збили три крилаті ракети у Житомирській та Черкаській областях

Українські сили протиповітряної оборони вночі збили 3 російські крилаті ракети у Житомирській та Черкаській областях.

Війна • 8 липня, 04:56 • 31674 перегляди