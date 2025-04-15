Микола Олещук

ППО України знищила 7 ворожих дронів під час нічної атаки на Сумщину

У ніч на 23 липня 2024 року ППО збила 7 ударних БпЛА типу "Shahed" під час атаки на Сумщину. Ворог також використав керовану ракету Х-69, яка не досягла цілі завдяки протидії українських сил.