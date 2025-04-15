Російські окупанти запустили 11 ударних БПЛА Shahed по Україні. Всі дрони були збиті силами ППО в різних областях країни, включаючи Миколаївську, Київську та Харківську.
Авіація ЗСУ завдала точного удару по мосту в курській області. Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що це суттєво впливає на хід бойових дій, позбавляючи ворога логістичних можливостей.
Українські військові відбили масовану атаку рф, знищивши 13 з 16 повітряних цілей. Серед збитих - 2 балістичні ракети, 3 крилаті ракети та 8 ударних БпЛА "Shahed".
Командувач Повітряних Сил ЗСУ повідомив про активні бойові дії авіації на курському напрямку. Українські пілоти завдають високоточних ударів по ворожих об'єктах, включаючи опорні пункти, техніку та логістичні центри.
Уночі над Україною збито 5 дронів, запущених росією. Ворог також атакував 3 балістичними ракетами "Іскандер-М". До протиповітряного бою залучено мобільні вогневі групи та засоби РЕБ.
Вночі українські сили оборони збили всі 29 ударних дронів Shahed, запущених росією. Також була ворожа атака 3 керованих авіаційних ракет Х-59, запущених з курської області рф.
Повітряні сили ЗСУ знищили 17 з 23 дронів Shahed, запущених росією вночі. Атака також включала дві ракети Х-59/69, удари були спрямовані на кілька областей України.
Вночі 13 серпня 2024 року Росія атакувала Україну 2 балістичними ракетами та 38 дронами. Українські сили ППО успішно знищили 30 безпілотників у різних областях країни.
Микола Олещук заявив, що балістичні ракети KN-23 з КНДР рідко досягають цілей, але становлять серйозну загрозу для населення. Вночі РФ атакувала Україну 57 дронами та 4 балістичними ракетами.
Вночі 11 серпня рф атакувала Україну 57 дронами Shahed та 4 балістичними ракетами. Сили оборони збили 53 БПЛА в різних областях. Командувач ПС попередив про загрозу північнокорейських ракет.
Вночі російські війська запустили 30 ударних дронів Shahed з території рф. Українські сили ППО збили всі безпілотники над 7 областями України.
Українські сили ППО знищили 4 з 6 ракет та 15 з 16 дронів, запущених росією вночі. Атаки були спрямовані на Київську, Херсонську, Миколаївську та Хмельницьку області.
За 2,5 роки війни ПС ЗСУ знищили понад 8000 повітряних цілей ворога. Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість - на бойове застосування авіаційних засобів ураження.
Українські сили збили 24 БпЛА "Shahed-131/136" під час масштабного повітряного нападу.
Вночі над Україною збито 7 російських дронів Shahed. Ворог також атакував балістичними ракетами Іскандер-М з Воронезької області та Криму. Дрони знищено на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.
Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив відео бойової роботи по ворожих "шахедах" на південному напрямку в ніч на 31 липня. Сили ППО збили всі 89 атакуючих БПЛА противника над Україною.
Генерал-лейтенант Микола Олещук показав відео зі збиттям "шахеда" на східному напрямку вранці 31 липня.
У ніч на 31 липня сили ППО збили всі 89 атакуючих БПЛА противника над Україною. Також була знищена керована авіаційна ракета Х-59, випущена по Миколаївській області.
У ніч на 29 липня 2024 року Україна відбила атаку терористів. Захисники знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 9 безпілотників "Shahed-131/136" над трьома областями.
Під час нічної атаки 28 липня 2024 року українські захисники знищили керовану авіаційну ракету Х-59 та 7 ударних БпЛА "Shahed-131/136". Майже всі повітряні цілі були збиті над Одеською областю.
Сили ППО України знищили ракету Х-59/69 та 4 'шахеди' в ніч на 27 липня. Протягом доби збито ще 8 повітряних цілей, включаючи 'Форпост' та 'Ланцети' на півдні та північному сході.
Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про успішне відбиття повітряного нападу в ніч на 26 липня 2024 року.
У ніч на 23 липня 2024 року ППО збила 7 ударних БпЛА типу "Shahed" під час атаки на Сумщину. Ворог також використав керовану ракету Х-69, яка не досягла цілі завдяки протидії українських сил.
Сили ППО України відбили масштабну нічну атаку, знищивши 35 з 39 російських дронів Shahed. Також було перехоплено балістичні та авіаційні ракети в понад 10 областях країни.
Повітряні сили України відбили масштабну нічну атаку російських військ. Збито всі 16 запущених дронів-камікадзе та дві з трьох керованих ракет у різних областях країни.
Під час нічних атак у Донецькій та Харківській областях сили протиповітряної оборони збили чотири ворожі безпілотники, а один безпілотник залишив повітряний простір України у напрямку Білорусі.
У небі над Україною уночі знищено 14 з 20 ударних дронів типу Shahed, запущених російськими військами, ракетами ворог атакував портову інфраструктуру Одещини, три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних дрони не досягли своїх цілей.
росія випустила по Україні 38 ракет на суму 200-250 мільйонів доларів, а українська протиповітряна оборона збила 30 ракет на суму 160-200 мільйонів доларів.
Сили протиповітряної оборони України збили 30 російських ракет під час масованої атаки на Україну. Загалом ворог запустив 38 ракет повітряного, морського та наземного базування.
Українські сили протиповітряної оборони вночі збили 3 російські крилаті ракети у Житомирській та Черкаській областях.