Baykar уже строит завод под Киевом по производству бпла, где будут работать полтысячи человек

Турецкий производитель беспилотников Baykar объявил о начале строительства своего завода в Украине. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на турецкую компанию, передает УНН.

Детали

Исполнительный директор турецкой оборонной компании сообщил Reuters, что "Baykar" строит свою новую фабрику под Киевом. Отмечается, что на ней будут работать около 500 человек, которые будут работать над изготовлением моделей беспилотников TB2 или TB3.

Наш завод строится ... нам нужно около 12 месяцев, чтобы завершить строительство, а затем мы перейдем к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре. - сказал генеральный директор Baykar Халук Байрактарв кулуарах Всемирной оборонной выставки в Эр-Рияде.

Директор Bayraktar Халук также отметил, что мощность составит около 120 единиц в год. Впрочем, до сих пор не ясно, будет ли производство на украинском заводе сосредоточено на модели дронов TB2 или TB3.

Отвечая на вопрос, могут ли вопросы безопасности, связанные с войной, иметь риски для завода, он сказал, что планы "полностью продвигаются вперед" и что "ничто" не может их остановить.

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В Bayraktar также заявили, что в планах фирмы в ближайшие два года начать производство еще и в Саудовской Аравии.

Это объявление последовало после сделки в июле о продаже Bayraktar Akinci, еще одного типа беспилотника, Саудовской Аравии в том, что Baykar назвал крупнейшим оборонным контрактом в истории Турции.

Bayraktar сказал, что, глядя на текущий год, фирма планирует удвоить внутреннее производство Akinci, которое составляло 36 единиц в 2023 году, тогда как производство TB2 останется без изменений на уровне 230 единиц.

Он также стремится производить новые модели беспилотников Kızılema и TB3 "десятками", добавил он.

Согласно данным аналитического центра SIPRI: компания Baykar имеет соглашения об экспорте своих бпла TB2 с 30 странами. В частности, от 2018 года, среди них Украина, Эфиопия, Ливия и Азербайджан.

Напомним

2 февраля Командующий Воздушными Силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николай Олещук встретился с генеральным директором компании Baykar Makina Халюк Байрактаром. Они говорили о строительстве завода по производству беспилотников в Украине и усилении потенциала беспилотной авиации в Украине.

Турецкая компания Baykar, производящая боевые беспилотники Bayraktar TB2, еще в сентябре прошлого года заявила, что собирается инвестировать 100 миллионов долларов в три проекта в Украине. В частности отмечалось, что одна из инвестиций - это завод по производству беспилотников, строительство которого уже началось.