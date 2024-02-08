Украина за полгода увеличила производство дронов в 10 раз - СМИ

За последний год Украина перешла к производству собственных ударных дронов на примерно 200 заводах по всей стране. За полгода производство беспилотников увеличилось в 10 раз. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, информирует УНН.

Детали

Как отмечается, Украина стремится расширить производство небольших ударных беспилотников.

В начале войны государство и частные компании импортировали большое количество дистанционно управляемых беспилотников, сначала для разведки, а затем как наступательные системы.

Впрочем, за последний год Украина перешла к производству собственных ударных БПЛА на примерно 200 заводах по всей стране, большинство из которых - небольшие.

По словам старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, В течение лета 2023 года Киев производил около пяти тысяч дронов в месяц. На конец года этот показатель вырос до 50 тысяч единиц

Цель состоит в том, чтобы произвести миллион беспилотников в этом году, или более 80 000 в месяц.

Дополнение

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин рассказал, что Украина испытывает беспилотники сразу в бою, поскольку нет времени проверять их на полигоне.

Baykar уже строит завод под Киевом по производству бпла, где будут работать полтысячи человек