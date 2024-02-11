Україна за пів року наздогнала рф за кількістю дронів-камікадзе – Федоров

Україна за пів року наздогнала росію за кількістю дронів-камікадзе дальнього радіуса. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у подкасті "Слон", передає УНН.

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Федоров заявив, що виробництво безпілотників дальнього радіуса дії обмежується тільки фінансуванням. Але виробництво продовжує масштабуватися.

Можна виробляти тисячі цих дронів. Уже вироблені тисячі, майже кожного дня десь щось палає на території росії. І це можна масштабувати…За пів року ми наздогнали за кількістю (рф – ред.) росія повинна розуміти, що ми будемо далі масштабуватися, і ми тільки почали,

Окрім того, Федоров анонсував появу покращеної версії морського дрона Magura.

В цьому році буде певний технологічний стрибок в цьому напрямку і морських дронів буде ще більше. Ми не можемо показати, але є човен, який є певною платформою та який готується до нових застосувань з новими сюрпризами,