Нидерланды начали передавать Украине дроны
Киев • УНН
Нидерланды начали передачу беспилотников Украине в рамках международной коалиции беспилотников для поддержки оборонных нужд Украины.
Нидерланды, которые ранее присоединились к коалиции дронов, уже начали передавать Украине БПЛА. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью Delfi, передает УНН.
Детали
Я не могу назвать точное количество, но мы уже передаем беспилотники Украине. Коалиция беспилотников очень важна, потому что теперь мы объединим усилия, а это значит, что мы сможем увеличить количество беспилотников в соответствии с потребностями Украины
Она также напомнила, что Нидерланды принимают активное участие и в коалиции противовоздушной обороны для Украины.
Например, с системами Patriot, а также с F-16, которые тоже в процессе. Так что имеет смысл участвовать в такого рода коалиции. И я думаю, что, как и в случае с беспилотниками, нам нужно очень точно определить, что нужно Украине
Кроме того, Оллонгрен подтвердила, что продолжается обучение украинских пилотов на F-16.
Мы также готовим самолеты к фактической передаче. Мы объявили, что передадим 24 самолета F-16 вместе с Данией и Норвегией как можно быстрее. Но все должно быть готово. Я уверена, что в этом году мы сможем начать их передачу
Нидерланды присоединились к коалиции дронов для Украины14 февраля 2024, 12:09 • 23409 просмотров
Нидерланды начали передавать Украине дроны
Нидерланды начали передачу беспилотников Украине в рамках международной коалиции беспилотников для поддержки оборонных нужд Украины.
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