Нидерланды начали передавать Украине дроны

Нидерланды, которые ранее присоединились к коалиции дронов, уже начали передавать Украине БПЛА. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью Delfi, передает УНН.

Детали

Я не могу назвать точное количество, но мы уже передаем беспилотники Украине. Коалиция беспилотников очень важна, потому что теперь мы объединим усилия, а это значит, что мы сможем увеличить количество беспилотников в соответствии с потребностями Украины сказала Оллонгрен.

Она также напомнила, что Нидерланды принимают активное участие и в коалиции противовоздушной обороны для Украины.

Например, с системами Patriot, а также с F-16, которые тоже в процессе. Так что имеет смысл участвовать в такого рода коалиции. И я думаю, что, как и в случае с беспилотниками, нам нужно очень точно определить, что нужно Украине отметила министр.

Кроме того, Оллонгрен подтвердила, что продолжается обучение украинских пилотов на F-16.

Мы также готовим самолеты к фактической передаче. Мы объявили, что передадим 24 самолета F-16 вместе с Данией и Норвегией как можно быстрее. Но все должно быть готово. Я уверена, что в этом году мы сможем начать их передачу отметила глава Минобороны Нидерландов.

Нидерланды присоединились к коалиции дронов для Украины