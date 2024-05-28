"Ніколи цього не виключала": міністр оборони Нідерландів сподівається на зміну позиції інших країн щодо використання зброї за межами України

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Нідерланди "ніколи не виключали" використання зброї за межами України, висловивши сподівання, що інші країни з іншою позицією змінять її, адже, на її думку, це питання не повинно бути дискусією. Про це вона сказала у вівторок перед зустріччю міністрів оборони країн ЄС, пише УНН.

Я ніколи цього не виключала. Тому що Україна бореться у війні, і вони захищаються. І оскільки це в інтересах самооборони та відновлення територіальної цілісності їхньої країни, і вони застосовують з унітарним міжнародним правом, цілком можливо, що їм доведеться вдарити також і всередині росії. Так що, на мій погляд, це не повинно бути дискусією. І я сподіваюся, що інші країни, які дотримуються іншої позиції, змінять її, бо інакше, я думаю, Україна бореться, з однією рукою за спиною - сказала Оллонгрен у відповідь на запитання щодо питання завдання ударів по території рф.

Вона також висловила думку, що це питання обговорюватиметься у Брюсселі.

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