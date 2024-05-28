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"Ніколи цього не виключала": міністр оборони Нідерландів сподівається на зміну позиції інших країн щодо використання зброї за межами України

"Ніколи цього не виключала": міністр оборони Нідерландів сподівається на зміну позиції інших країн щодо використання зброї за межами України

Київ • УНН

 • 22066 перегляди

Міністр оборони Нідерландів Кеса Оллонгрен заявила, що Нідерланди не виключають використання зброї за межами України, сподіваючись, що інші країни змінять свою позицію, оскільки Україна бореться за самооборону і територіальну цілісність.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Нідерланди "ніколи не виключали" використання зброї за межами України, висловивши сподівання, що інші країни з іншою позицією змінять її, адже, на її думку, це питання не повинно бути дискусією. Про це вона сказала у вівторок перед зустріччю міністрів оборони країн ЄС, пише УНН.

Я ніколи цього не виключала. Тому що Україна бореться у війні, і вони захищаються. І оскільки це в інтересах самооборони та відновлення територіальної цілісності їхньої країни, і вони застосовують з унітарним міжнародним правом, цілком можливо, що їм доведеться вдарити також і всередині росії. Так що, на мій погляд, це не повинно бути дискусією. І я сподіваюся, що інші країни, які дотримуються іншої позиції, змінять її, бо інакше, я думаю, Україна бореться, з однією рукою за спиною

- сказала Оллонгрен у відповідь на запитання щодо питання завдання ударів по території рф.

Вона також висловила думку, що це питання обговорюватиметься у Брюсселі.

Генсек НАТО вважає, слід переглянути обмеження щодо зброї для України27.05.24, 18:26 • 22113 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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