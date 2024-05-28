"Никогда этого не исключала": министр обороны Нидерландов надеется на изменение позиции других стран по использованию оружия за пределами Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  15288 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

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На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  22944 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

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Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
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Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

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НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
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НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

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От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
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От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
27 мая 2024, 11:30  •  107261 просмотра

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27 мая 2024, 07:14  •  155551 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
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27 мая 2024, 06:59  •  152387 просмотра

"Никогда этого не исключала": министр обороны Нидерландов надеется на изменение позиции других стран по использованию оружия за пределами Украины

Министр обороны Нидерландов Кеса Оллонгрен заявила, что Нидерланды не исключают использования оружия за пределами Украины, надеясь, что другие страны изменят свою позицию, поскольку Украина борется за самооборону и территориальную целостность.

Война •   •  9259 просмотра
"Никогда этого не исключала": министр обороны Нидерландов надеется на изменение позиции других стран по использованию оружия за пределами Украины

россия умышленно берет в плен гражданских украинцев для создания «одновременного освобождения»

россияне намеренно захватывают гражданских украинцев, чтобы использовать их в будущих обменах пленными для "одновременного освобождения".

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россия умышленно берет в плен гражданских украинцев для создания «одновременного освобождения»

Швеция выделяет более 56 млн евро на поддержку энергетики Украины

Швеция выделяет 650 миллионов шведских крон на энергетический пакет, чтобы помочь Украине поддерживать базовые государственные услуги и восстановить энергетическую инфраструктуру.

Война •   •  9719 просмотра
Швеция выделяет более 56 млн евро на поддержку энергетики Украины

Китай запустил новейший военный беспилотник вблизи Японии

Япония подняла в воздух истребители после обнаружения нового китайского разведывательно-ударного беспилотника Wing Loong-10 вблизи префектуры Окинава.

Новости Мира •   •  7037 просмотра
Китай запустил новейший военный беспилотник вблизи Японии

На оккупированной Херсонщине людям, которые утонули в результате подрыва Каховской ГЭС, ставили диагноз "сердечный приступ" - представитель ОВА

В оккупированной Херсонской области в справке о смерти людей, утонувших в результате взрыва на Каховской ГЭС, врачи-коллаборационисты ставили диагноз "сердечный приступ", чтобы скрыть истинное количество жертв.

Война •   •  8067 просмотра
На оккупированной Херсонщине людям, которые утонули в результате подрыва Каховской ГЭС, ставили диагноз "сердечный приступ" - представитель ОВА

БЭБ изъяло незаконную линию производства табачных изделий, что связывают с Альпериным

Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели обыски на производстве и в складских помещениях предприятия, которое имеет лицензию на официальное производство табачных изделий. Упомянутую компанию связывают с известным подсанкционным одесским контрабандистом Вадимом Альпериным.

Экономика •   •  7184 просмотра
БЭБ изъяло незаконную линию производства табачных изделий, что связывают с Альпериным

МИД: участие Мексики в Саммите мира является сверхважным

Украина считает участие Мексики в Саммите мира в Швейцарии чрезвычайно важным и призвала Мексику активно присоединиться к Формуле мира Президента Зеленского.

Война •   •  9501 просмотра
МИД: участие Мексики в Саммите мира является сверхважным

По программе «Бок о бок» был восстановлен 101 населенный пункт в Херсонской области

101 населенный пункт в Херсонской области был восстановлен в рамках программы «Бок о бок», хотя проект был временно приостановлен из-за осложнений, связанных с постоянными обстрелами прибрежных районов.

Общество •   •  8046 просмотра
По программе «Бок о бок» был восстановлен 101 населенный пункт в Херсонской области

Более 80% укрытий полностью соответствуют требованиям безопасности - глава ГСЧС

Сейчас около 84% укрытий в Украине полностью соответствуют требованиям, а совместная комиссия ГСЧС и органов государственной власти ежеквартально проверяет бомбоубежища.

Общество •   •  7175 просмотра
Более 80% укрытий полностью соответствуют требованиям безопасности - глава ГСЧС

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" сотрудничать с попавшим под санкции контрабандистом Вадимом Альпериным.

Экономика •   •  33630 просмотра
Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным