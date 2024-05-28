"Никогда этого не исключала": министр обороны Нидерландов надеется на изменение позиции других стран по использованию оружия за пределами Украины

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Нидерланды "никогда не исключали" использование оружия за пределами Украины, выразив надежду, что другие страны с другой позицией изменят ее, ведь, по ее мнению, этот вопрос не должен быть дискуссией. Об этом она сказала во вторник перед встречей министров обороны стран ЕС, пишет УНН.

Я никогда этого не исключала. Потому что Украина сражается в войне, и они защищаются. И поскольку это в интересах самообороны и восстановления территориальной целостности их страны, и они применяют с унитарным международным правом, вполне возможно, что им придется ударить также и внутри россии. Так что, на мой взгляд, это не должно быть дискуссией. И я надеюсь, что другие страны, которые придерживаются другой позиции, изменят ее, потому что иначе, я думаю, Украина борется с одной рукой за спиной - сказала Оллонгрен, отвечая относительно вопроса нанесения ударов по территории рф.

Она также выразила мнение, что этот вопрос будет обсуждаться в Брюсселе.

Генсек НАТО считает, следует пересмотреть ограничения по оружию для Украины