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Публикации
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия
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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащихЭксклюзив
Генсек НАТО считает, следует пересмотреть ограничения по оружию для Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, союзникам следует пересмотреть ограничения по оружию для Украины, утверждая, что «согласно международному праву, право на самооборону включает право наносить удары по законным военным целям за пределами Украины».
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
В последнее время Биркадзе стал фигурировать в медийном поле как политический эксперт. Даже попал в эфир телемарафона, где, однако, привлек к себе внимание не глубокой аналитикой, а очень характерной оговоркой.
Зеленский во вторник прибудет с визитом в Португалию
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Португалию 28 мая с целью углубления отношений, укрепления сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также обсуждения поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающегося конфликта.
Завтра Стефанишина прибудет в Брюссель для участия в Совете Украина - НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с вице-премьер-министром Украины Ольгой Стефанишиной на заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе, чтобы обсудить стремление Украины к членству в НАТО и сотрудничества с Альянсом.
Украинские дроны атаковали объекты возле "дворца путина" в Геленджике
Украинские беспилотники атаковали объекты в российском городе Геленджик, повредив недостроенное здание и врезавшись в деревья, но о жертвах не сообщается.
россия вывела из оккупированного Севастополя два ракетных катера - СМИ
россия выводит два ракетных катера проекта 1241 "Молния-1" из временно оккупированного Севастополя, оставляя на Черноморском флоте только два таких катера.
Япония, Южная Корея и Китай договорились продолжить денуклеаризацию Северной Кореи
На трехстороннем саммите Япония, Южная Корея и Китай подтвердили важность денуклеаризации Северной Кореи и договорились продолжать усилия по политическому урегулированию проблемы Корейского полуострова.
Китай создал крупнейший в мире фонд для развития микросхем стоимостью более 47,5 млрд долларов
Китай запускает крупнейший в мире фонд по разработке микросхем размером 47,5 млрд долларов, чтобы укрепить свое технологическое лидерство и уменьшить зависимость от экспорта технологий из США.
Польша призывает ЕС начать переговоры о членстве Украины до начала председательства Венгрии
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе должны начаться в первой половине года до того, как во второй половине председательство в ЕС перейдет к Венгрии, которая может заблокировать решение по Украине.
Французские законодатели начали двухнедельные дебаты по законопроекту об эвтаназии
Французские законодатели начинают двухнедельные дебаты по законопроекту об эвтаназии, который будет регулировать медицинские и этические стандарты для неизлечимо больных пациентов.