Генсек НАТО считает, следует пересмотреть ограничения по оружию для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что союзникам следует пересмотреть некоторые из ограничений по оружию для Украины, особенно в свете характера боевых действий, которые сейчас происходят в Харьковской области, утверждая, что право на самооборону включает право наносить удары по законным военным целям за пределами Украины. Об этом он сказал во время пресс-конференции в понедельник, пишет УНН.

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"Мы, как союзники НАТО, имеем право помогать Украине отстаивать право на самооборону. И это именно то, что сделали союзники НАТО, предоставив военную поддержку Украине. Это не делает НАТО или союзников по НАТО стороной конфликта. Мы предоставляем Украине поддержку, но не посылаем войска НАТО, средства НАТО для участия в конфликте ни на земле, ни в воздушном пространстве над Украиной", - указал Столтенберг.

Союзникам решать относительно ограничений на оружие, которое они поставляют в Украину. Это не решение НАТО, это решение, принятое отдельными союзниками. Отдельные союзники приняли разные решения. Некоторые союзники не имеют никаких ограничений, другие союзники ввели другие ограничения. Я хочу сказать, что, по моему мнению, пришло время рассмотреть некоторые из этих ограничений. Потому что нам надо помнить, что Украина имеет право на самооборону, они защищают свою землю, свою территорию. А согласно международному праву, право на самооборону включает право наносить удары по законным военным целям за пределами Украины. Это часть самообороны - сказал Столтенберг.

По его словам, "мы видим, как это очень четко продемонстрировано сейчас в боях на Харьковщине, потому что они на самом деле, российские войска находятся на территории россии, атакуя прямо через границу, территорию Украины".

"Линия фронта - это более или менее линия границы, и если вы не можете атаковать российские войска с другой стороны линии фронта, потому что они находятся с другой стороны границы, тогда, конечно, вы действительно снижаете способность украинских сил самообороняться. Потому что тогда россияне могут просто стрелять, не подвергаясь ответной атаке", - указал Генсек НАТО.

И некоторые союзники сняли ограничения, другие - нет. Мой месседж заключается в том, что я считаю, что нам следует сейчас рассмотреть эти ограничения, потому что, имея слишком много ограничений, мы связываем одну руку украинским вооруженным силам на спине, потому что они теряют способность самообороняться - отметил Столтенберг.

При этом он снова подчеркнул, что "это национальные решения, нет решения НАТО по ограничениям, и по разным видам оружия существуют различные ограничения". "Поэтому я не говорю, что в будущем не будет абсолютно никаких ограничений, но я говорю, что нам нужно рассмотреть эти национальные ограничения, особенно в свете характера боевых действий, которые сейчас происходят в Харьковской области, где россияне могут быть защищены национальной границей, которая более или менее такая же, как линия фронта", - подытожил Генсек НАТО.

Столтенберг ожидает согласования в июле усиления роли НАТО по поддержке Украины и многолетних финансовых обязательств