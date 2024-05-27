Столтенберг ожидает согласования в июле усиления роли НАТО по поддержке Украины и многолетних финансовых обязательств

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что до саммита Альянса в Вашингтоне союзники договорятся об усилении роли НАТО в организации, обеспечении, планировании и доставке поставок для обеспечения более стабильных потоков поставок в Украину и согласуют решение в июле. Об этом он сказал во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в понедельник, пишет УНН.

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Генсек НАТО напомнил, что предложил, чтобы на саммите Альянса договорились о большой роли НАТО в координации и предоставлении помощи по безопасности и учений для Украины. "Я твердо верю, что нам нужна более крепкая, сильная институциональная структура для поддержки. Специальные, краткосрочные, добровольные объявления - это хорошо, но в долгосрочной перспективе нам нужна более предсказуемая, более сильная поддержка Украины", - отметил Столтенберг.

Я считаю, что большая роль НАТО в оказании такой поддержки является правильной вещью для согласования. И мы получили предложение от SACEUR, Верховного главнокомандующего ОВС НАТО, генерала Каволи. Сейчас союзники работают над этим предложением. И я ожидаю, что до саммита в Вашингтоне мы договоримся об усилении роли НАТО в организации, обеспечении, планировании и доставке поставок, чтобы обеспечить более стабильные потоки поставок в Украину - указал Генсек НАТО.

Но, по его мнению, чтобы сделать это действительно эффективным, нужна не только лучшая организация, которая обеспечивает большую подотчетность, прозрачность, предсказуемость и доставку поставок, но "также понадобятся более долгосрочные финансовые обязательства". "Поэтому я не могу точно сказать вам, каким будет вывод, но я надеюсь, что члены Альянса смогут согласовать многолетние финансовые обязательства, потому что украинцам нужно больше знания на долгосрочную перспективу, больше предсказуемости для планирования и инвестиций, чтобы обеспечить, что они имеют силы, необходимые для защиты от российских захватчиков, но и в будущем для сдерживания будущей российской агрессии", - отметил Столтенберг.

Итак, то, что я предложил союзникам, и я надеюсь, что мы сможем согласовать в июле, - это усиление организации, усиление роли НАТО в обеспечении и координации обучения и поддержки, а также многолетнее финансовое обязательство. Если мы сможем это получить, то у нас будет более прочная основа для дальнейшей поддержки Украины - сказал Столтенберг.

Он указал также, что у союзников будет инструмент для обеспечения справедливого распределения бремени, когда речь идет о поставках и поддержке для Украины. "Поэтому я просто рассчитываю на вашу поддержку более сильной, более прогнозируемой поддержки Украины, потому что это именно то, что Украине нужно", - подытожил он.

Столтенберг: важно предоставить Украине помощь для обеспечения ее готовности к немедленному членству, когда это позволят политические условия