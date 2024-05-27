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Столтенберг очікує погодження в липні посилення ролі НАТО щодо підтримки Україні та багаторічних фінансових зобов'язань

Столтенберг очікує погодження в липні посилення ролі НАТО щодо підтримки Україні та багаторічних фінансових зобов'язань

Київ • УНН

 • 16984 перегляди

Генеральний секретар НАТО очікує, що члени Альянсу домовляться про посилення ролі НАТО в організації, забезпеченні, плануванні і доставці поставок задля забезпечення більш стабільних потоків постачання в Україну до саміту Альянсу в липні, а також про багаторічні фінансові зобов'язання щодо довгострокової підтримки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що до саміту Альянсу у Вашингтоні союзники домовляться про посилення ролі НАТО в організації, забезпеченні, плануванні та доставці постачань для забезпечення більш стабільних потоків поставок в Україну і погодять рішення в липні. Про це він сказав під час виступу на сесії Парламентської асамблеї НАТО у понеділок, пише УНН.

Деталі

Генсек НАТО нагадав, що запропонував, щоб на саміті Альянсу домовилися про велику роль НАТО у координації та наданні безпекової допомоги та навчань для України. "Я твердо вірю, що нам потрібна міцніша, сильніша інституційна структура для підтримки. Спеціальні, короткострокові, добровільні оголошення – це добре, але в довгостроковій перспективі нам потрібна більш передбачувана, сильніша підтримка України", - зазначив Столтенберг.

Я вважаю, що більша роль НАТО в наданні такої підтримки є правильною річчю для погодження. І ми отримали пропозицію від SACEUR, Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО, генерала Каволі. Зараз союзники працюють над цією пропозицією. І я очікую, що до саміту у Вашингтоні ми домовимося про посилення ролі НАТО в організації, забезпеченні, плануванні та доставці поставок, щоб забезпечити більш стабільні потоки поставок в Україну

- вказав Генсек НАТО.

Але, на його думку, щоб зробити це справді ефективним, потрібна не лише краща організація, яка забезпечує більшу підзвітність, прозорість, передбачуваність і доставку поставок, але "також знадобляться більш довгострокові фінансові зобов’язання". "Тому я не можу точно сказати вам, яким буде висновок, але я сподіваюся, що члени Альянсу зможуть узгодити багаторічні фінансові зобов'язання, тому що українцям потрібно більше знання на довгострокову перспективу, більше передбачуваності для планування та інвестицій, щоб забезпечити, що вони мають сили, необхідні для захисту від російських загарбників, але й у майбутньому для стримування майбутньої російської агресії", - зазначив Столтенберг.

Отже, те, що я запропонував союзникам, і я сподіваюся, що ми зможемо погодити в липні, - це посилення організації, посилення ролі НАТО у забезпеченні та координації навчання та підтримки, а також багаторічне фінансове зобов'язання. Якщо ми зможемо це отримати, то у нас буде міцніша основа для подальшої підтримки України

- сказав Столтенберг.

Він вказав також, що у союзників буде інструмент для забезпечення справедливого розподілу тягаря, коли йдеться про постачання та підтримку для України. "Тому я просто розраховую на вашу підтримку сильнішої, більш прогнозованої підтримки України, тому що це саме те, що Україні потрібно", - підсумував він.

Столтенберг: важливо надати Україні допомогу для забезпечення її готовності до негайного членства, коли це дозволять політичні умови27.05.24, 12:27 • 35412 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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