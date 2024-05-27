Столтенберг: важливо надати Україні допомогу для забезпечення її готовності до негайного членства, коли це дозволять політичні умови
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що важливо допомогти Україні забезпечити її готовність до негайного членства в НАТО, коли це дозволять політичні умови, водночас розглядаючи можливість посилення ролі НАТО в наданні стійкої довгострокової підтримки Україні.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що важливо надавати Україні допомогу для забезпечення її готовності до негайного членства, коли це дозволять політичні умови, розглядаючи можливість посилення ролі НАТО у забезпеченні сталої довгострокової підтримки. Про це він сказав під час виступу на сесії Парламентської асамблеї НАТО у понеділок, пише УНН.
Щодо членства в НАТО. Союзники погодилися, що Україна стане членом. Але ми не маємо консенсусу щодо того, коли саме це буде. Тим часом я вважаю, що важливо те, щоб ми надали Україні допомогу, щоб гарантувати, що Україна опиниться в такому місці, що коли будуть створені політичні умови, Україна зможе стати членом негайно
Також Генсек торкнувся теми більшої ролі НАТО у підтримці України.
"Якщо у нас буде більш узгоджене фінансове зобов'язання і більша роль НАТО, я думаю, що у нас буде більше підзвітності, більше прозорості в тому, що насправді надають союзники, щоб забезпечити справедливий розподіл тягаря, і за справедливим розподілом тягаря, я думаю, було б легше продовжувати цю підтримку протягом тривалого часу. Ніхто не може точно сказати, як довго продовжуватиметься ця війна, але нам потрібно бути готовими до тривалого періоду, і для цього нам потрібні інституції, механізми, включаючи довгострокові фінансові зобов'язання та сильнішу роль НАТО, щоб гарантувати, що ми зможемо підтримувати це протягом тривалого часу", - вказав Столтенерг.
Раніше
Союзники по НАТО погодилися почати планування довгострокової військової підтримки України. Відповідна попозиція Генсека НАТО наділить Альянс більш безпосередньою роллю в координації поставок зброї, боєприпасів і обладнання Україні.
За словами дипломатів, відповідно до цих планів НАТО візьме на себе частину координаційних функцій очолюваної США групи "Рамштайн".