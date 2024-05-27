Столтенберг: важно предоставить Украине помощь для обеспечения ее готовности к немедленному членству, когда это позволят политические условия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что важно оказывать Украине помощь для обеспечения ее готовности к немедленному членству, когда это позволят политические условия, рассматривая возможность усиления роли НАТО в обеспечении устойчивой долгосрочной поддержки. Об этом он сказал во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в понедельник, пишет УНН.

Относительно членства в НАТО. Союзники согласились, что Украина станет членом. Но мы не имеем консенсуса относительно того, когда именно это будет. Между тем я считаю, что важно то, чтобы мы предоставили Украине помощь, чтобы гарантировать, что Украина окажется в таком месте, что когда будут созданы политические условия, Украина сможет стать членом немедленно - сказал Столтенберг.

Также Генсек затронул тему большей роли НАТО в поддержке Украины.

"Если у нас будет более согласованное финансовое обязательство и большая роль НАТО, я думаю, что у нас будет больше подотчетности, больше прозрачности в том, что на самом деле предоставляют союзники, чтобы обеспечить справедливое распределение бремени, и за справедливым распределением бремени, я думаю, было бы легче продолжать эту поддержку в течение длительного времени. Никто не может точно сказать, как долго будет продолжаться эта война, но нам нужно быть готовыми к длительному периоду, и для этого нам нужны институты, механизмы, включая долгосрочные финансовые обязательства и более сильную роль НАТО, чтобы гарантировать, что мы сможем поддерживать это в течение длительного времени", - указал Столтенерг.

Ранее

Союзники по НАТО согласились начать планирование долгосрочной военной поддержки Украины. Соответствующее предложение Генсека НАТО наделит Альянс более непосредственной ролью в координации поставок оружия, боеприпасов и оборудования Украине.

По словам дипломатов, в соответствии с этими планами НАТО возьмет на себя часть координационных функций возглавляемой США группы "Рамштайн".