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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Столтенберг: важно предоставить Украине помощь для обеспечения ее готовности к немедленному членству, когда это позволят политические условия

Столтенберг: важно предоставить Украине помощь для обеспечения ее готовности к немедленному членству, когда это позволят политические условия

Киев  •  УНН

27 мая 2024, 09:27  •  7755 просмотра

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что важно помочь Украине обеспечить ее готовность к немедленному членству в НАТО, когда это позволят политические условия, одновременно рассматривая возможность усиления роли НАТО в предоставлении устойчивой долгосрочной поддержки Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что важно оказывать Украине помощь для обеспечения ее готовности к немедленному членству, когда это позволят политические условия, рассматривая возможность усиления роли НАТО в обеспечении устойчивой долгосрочной поддержки. Об этом он сказал во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в понедельник, пишет УНН.

Относительно членства в НАТО. Союзники согласились, что Украина станет членом. Но мы не имеем консенсуса относительно того, когда именно это будет. Между тем я считаю, что важно то, чтобы мы предоставили Украине помощь, чтобы гарантировать, что Украина окажется в таком месте, что когда будут созданы политические условия, Украина сможет стать членом немедленно

- сказал Столтенберг.

Также Генсек затронул тему большей роли НАТО в поддержке Украины.

"Если у нас будет более согласованное финансовое обязательство и большая роль НАТО, я думаю, что у нас будет больше подотчетности, больше прозрачности в том, что на самом деле предоставляют союзники, чтобы обеспечить справедливое распределение бремени, и за справедливым распределением бремени, я думаю, было бы легче продолжать эту поддержку в течение длительного времени. Никто не может точно сказать, как долго будет продолжаться эта война, но нам нужно быть готовыми к длительному периоду, и для этого нам нужны институты, механизмы, включая долгосрочные финансовые обязательства и более сильную роль НАТО, чтобы гарантировать, что мы сможем поддерживать это в течение длительного времени", - указал Столтенерг.

Ранее

Союзники по НАТО согласились начать планирование долгосрочной военной поддержки Украины. Соответствующее предложение Генсека НАТО наделит Альянс более непосредственной ролью в координации поставок оружия, боеприпасов и оборудования Украине.

По словам дипломатов, в соответствии с этими планами НАТО возьмет на себя часть координационных функций возглавляемой США группы "Рамштайн". 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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