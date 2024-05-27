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Генсек НАТО вважає, слід переглянути обмеження щодо зброї для України

Генсек НАТО вважає, слід переглянути обмеження щодо зброї для України

Київ • УНН

 • 22113 перегляди

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, союзникам слід переглянути обмеження щодо зброї для України, стверджуючи, що "згідно з міжнародним правом, право на самооборону включає право завдавати ударів по законних військових цілях за межами України".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що союзникам слід переглянути деякі з обмежень щодо зброї для України, особливо в світлі характеру бойових дій, які зараз відбуваються в Харківській області, стверджуючи, що право на самооборону включає право завдавати ударів по законних військових цілях за межами України. Про це він сказав під час пресконференції у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Ми, як союзники НАТО, маємо право допомагати Україні відстоювати право на самооборону. І це саме те, що зробили союзники НАТО, надавши військову підтримку Україні. Це не робить НАТО чи союзників щодо НАТО стороною конфлікту. Ми надаємо Україні підтримку, але не надсилаємо війська НАТО, засоби НАТО для участі в конфлікті ні на землі, ні в повітряному просторі над Україною", - вказав Столтенберг.

Союзникам вирішувати щодо обмежень на зброю, яку вони постачають в Україну. Це не рішення НАТО, це рішення, ухвалене окремими союзниками. Окремі союзники ухвалили різні рішення. Деякі союзники не мають жодних обмежень, інші союзники запровадили інші обмеження. Я хочу сказати, що, на мою думку, настав час розглянути деякі з цих обмежень. Тому що нам треба пам'ятати, що Україна має право на самооборону, вони боронять свою землю, свою територію. А згідно з міжнародним правом, право на самооборону включає право завдавати ударів по законних військових цілях за межами України. Це частина самооборони

- сказав Столтенберг.

З його слів, "ми бачимо, як це дуже чітко продемонстровано зараз у боях на Харківщині, тому що вони насправді, російські війська знаходяться на території росії, атакуючи прямо через кордон, територію України".

"Лінія фронту - це більш-менш лінія кордону, і якщо ви не можете атакувати російські війська з іншого боку лінії фронту, тому що вони знаходяться з іншого боку кордону, тоді, звичайно, ви дійсно знижуєте здатність українських сил самооборонятися. Бо тоді росіяни можуть просто стріляти, не піддаючись атаці у відповідь", - вказав Генсек НАТО.

І деякі союзники зняли обмеження, інші - ні. Мій меседж полягає в тому, що я вважаю, що нам слід зараз розглянути ці обмеження, тому що, маючи надто багато обмежень, ми зв'язуємо одну руку українським збройним силам на спині, тому що вони втрачають здатність самооборонятися

- зазначив Столтенберг.

При цьому він знову наголосив, що "це національні рішення, немає рішення НАТО щодо обмежень, і щодо різних видів зброї існують різні обмеження". "Тому я не кажу, що в майбутньому не буде абсолютно жодних обмежень, але я кажу, що нам потрібно розглянути ці національні обмеження, особливо в світлі характеру бойових дій, які зараз відбуваються в Харківській області, де росіяни можуть бути захищеними національним кордоном, який більш-менш такий самий, як лінія фронту", - підсумував Генсек НАТО.

Столтенберг очікує погодження в липні посилення ролі НАТО щодо підтримки Україні та багаторічних фінансових зобов'язань27.05.24, 14:18 • 16984 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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