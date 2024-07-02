Нідерланди дозволили експорт 24 винищувачів F-16 в Україну
Київ • УНН
Нідерланди дозволили експорт 24 винищувачів F-16 та 7 двигунів до України, перші літаки будуть поставлені найближчим часом.
Нідерланди видали дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16. Перші з них незабаром поставлять Україні. Лист про це опублікувала Палата представників (нижня палата парламенту), передає УНН.
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Зазначається, що Амстердам передає Києву 24 винищувачів F-16 і сім двигунів для цих літаків. Зазначається, що "незабаром відбудеться поставка першого літака".
"Інформуємо Вашу палату, що необхідний дозвіл на експорт військової техніки в Україну видано", — йдеться у листі міністерки оборони країни Кайса Оллонгрен.
У документі зазначили, що "у рамках міжнародної коаліції, наразі жодних подробиць щодо цієї поставки не надається".
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