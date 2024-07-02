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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Нідерланди дозволили експорт 24 винищувачів F-16 в Україну

Київ • УНН

 • 23291 перегляди

Нідерланди дозволили експорт 24 винищувачів F-16 та 7 двигунів до України, перші літаки будуть поставлені найближчим часом.

Нідерланди дозволили експорт 24 винищувачів F-16 в Україну

Нідерланди видали дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16. Перші з них незабаром поставлять Україні. Лист про це опублікувала Палата представників (нижня палата парламенту), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Амстердам передає Києву 24 винищувачів F-16 і сім двигунів для цих літаків. Зазначається, що "незабаром відбудеться поставка першого літака".

"Інформуємо Вашу палату, що необхідний дозвіл на експорт військової техніки в Україну видано", — йдеться у листі міністерки оборони країни Кайса Оллонгрен.

У документі зазначили, що "у рамках міжнародної коаліції, наразі жодних подробиць щодо цієї поставки не надається".

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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