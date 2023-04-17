Винищувачі F16 дозволять у найкоротші терміни відігнати російську авіацію якомога далі від кордонів — Ігнат

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Речник повітряних сил ЗСУ пояснив, що кілька батарей Patriot та SAMP/T дозволять захистити певні напрямки, проте для іншої території необхідні літаки.

Ігнат зазначив, що "F16 ми просимо не тому що він найкращий у світі літак". А, тому що саме "він дозволить у найкоротші терміни відігнати російську авіацію подалі від кордонів, бо має увесь спектр озброєння".

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