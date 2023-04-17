Винищувачі F16 дозволять у найкоротші терміни відігнати російську авіацію якомога далі від кордонів — Ігнат
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому винищувач F16 потрібен Україні, говорячи про те, що така літальна зброя у найкоротші терміни зможе відігнати російську авіацію якомога далі від кордонів, бо має увесь спектр озброєння. Про це він сказав у програмі "Лінія фронту", передає УНН.
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Речник повітряних сил ЗСУ пояснив, що кілька батарей Patriot та SAMP/T дозволять захистити певні напрямки, проте для іншої території необхідні літаки.
Ігнат зазначив, що "F16 ми просимо не тому що він найкращий у світі літак". А, тому що саме "він дозволить у найкоротші терміни відігнати російську авіацію подалі від кордонів, бо має увесь спектр озброєння".
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