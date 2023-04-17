Истребители F16 позволят в кратчайшие сроки отогнать российскую авиацию как можно дальше от границ - Игнат
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему истребитель F16 нужен Украине, говоря о том, что такое летательное оружие в кратчайшие сроки сможет отогнать российскую авиацию как можно дальше от границ, потому что имеет весь спектр вооружения. Об этом он сказал в программе "Линия фронта", передает УНН.
Детали
Представитель воздушных сил ВСУ объяснил, что несколько батарей Patriot и SAMP/T позволят защитить определенные направления, однако для остальной территории необходимы самолеты.
Игнат отметил, что "F16 мы просим не потому что он лучший в мире самолет". А, из-за того, что именно "он позволит в кратчайшие сроки отогнать российскую авиацию подальше от границ, потому что имеет весь спектр вооружения".
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