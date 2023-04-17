Истребители F16 позволят в кратчайшие сроки отогнать российскую авиацию как можно дальше от границ - Игнат

Детали

Представитель воздушных сил ВСУ объяснил, что несколько батарей Patriot и SAMP/T позволят защитить определенные направления, однако для остальной территории необходимы самолеты.

Игнат отметил, что "F16 мы просим не потому что он лучший в мире самолет". А, из-за того, что именно "он позволит в кратчайшие сроки отогнать российскую авиацию подальше от границ, потому что имеет весь спектр вооружения".

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