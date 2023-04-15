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Україна отримає ЗРК Patriot після Великодня - Повітряні сили

Україна отримає ЗРК Patriot після Великодня - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 709915 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Україна отримає зенітно-ракетні комплекси Patriot після Великодніх свят. Про це в ефірі “Говорить великий Львів” заявив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання, коли системи Patriot з’являться на озброєнні України, Ігнат зазначив, що це вже буде після Великодня.

При цьому він відмовився конкретизувати, коли саме це станеться - навесні чи вже влітку. За його словами, зараз ніхто не може назвати чіткі терміни.

"Коли зіб'ємо перший рашистский літак, ви точно дізнаєтесь", - додав він.

Доповнення

Американські інструктори вражені тим, як швидко українські бійці навчилися основ управління системою Patriot, і надали їм додаткову, інтенсивну підготовку, яка рідко доступна їхнім колегам зі Сполучених Штатів.

Українські Національні Новини

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