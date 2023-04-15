Україна отримає ЗРК Patriot після Великодня - Повітряні сили

Деталі

Відповідаючи на запитання, коли системи Patriot з’являться на озброєнні України, Ігнат зазначив, що це вже буде після Великодня.

При цьому він відмовився конкретизувати, коли саме це станеться - навесні чи вже влітку. За його словами, зараз ніхто не може назвати чіткі терміни.

"Коли зіб'ємо перший рашистский літак, ви точно дізнаєтесь", - додав він.

Доповнення

Американські інструктори вражені тим, як швидко українські бійці навчилися основ управління системою Patriot, і надали їм додаткову, інтенсивну підготовку, яка рідко доступна їхнім колегам зі Сполучених Штатів.