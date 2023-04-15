Україна отримає ЗРК Patriot після Великодня - Повітряні сили
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Україна отримає зенітно-ракетні комплекси Patriot після Великодніх свят. Про це в ефірі “Говорить великий Львів” заявив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
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Відповідаючи на запитання, коли системи Patriot з’являться на озброєнні України, Ігнат зазначив, що це вже буде після Великодня.
При цьому він відмовився конкретизувати, коли саме це станеться - навесні чи вже влітку. За його словами, зараз ніхто не може назвати чіткі терміни.
"Коли зіб'ємо перший рашистский літак, ви точно дізнаєтесь", - додав він.
Доповнення
Американські інструктори вражені тим, як швидко українські бійці навчилися основ управління системою Patriot, і надали їм додаткову, інтенсивну підготовку, яка рідко доступна їхнім колегам зі Сполучених Штатів.