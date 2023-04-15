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Украина получит ЗРК Patriot после Пасхи - Воздушные силы

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украина получит зенитно-ракетные комплексы Patriot после Пасхальных праздников. Об этом в эфире “Говорит большой Львов” заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, когда системы Patriot появятся на вооружении Украины, Игнат отметил, что это уже будет после Пасхи.

При этом он отказался конкретизировать, когда именно это произойдет - весной или уже летом. По его словам, сейчас никто не может назвать четкие сроки.

"Когда собьем первый рашистский самолет, вы точно узнаете", - добавил он.

Дополнение

Американские инструкторы поражены тем, как быстро украинские бойцы научились основам управления системой Patriot, и предоставили им дополнительную, интенсивную подготовку, которая редко доступна их коллегам из Соединенных Штатов.

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