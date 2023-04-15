Украина получит ЗРК Patriot после Пасхи - Воздушные силы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украина получит зенитно-ракетные комплексы Patriot после Пасхальных праздников. Об этом в эфире “Говорит большой Львов” заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
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Отвечая на вопрос, когда системы Patriot появятся на вооружении Украины, Игнат отметил, что это уже будет после Пасхи.
При этом он отказался конкретизировать, когда именно это произойдет - весной или уже летом. По его словам, сейчас никто не может назвать четкие сроки.
"Когда собьем первый рашистский самолет, вы точно узнаете", - добавил он.
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Американские инструкторы поражены тем, как быстро украинские бойцы научились основам управления системой Patriot, и предоставили им дополнительную, интенсивную подготовку, которая редко доступна их коллегам из Соединенных Штатов.