Нидерланды разрешили экспорт 24 истребителей F-16 и 7 двигателей в Украину, первые самолеты будут поставлены в ближайшее время.
Нидерланды выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16. Первые из них вскоре поставят Украине. Письмо об этом опубликовала Палата представителей (нижняя палата парламента), передает УНН.
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Отмечается, что Амстердам передает Киеву 24 истребителя F-16 и семь двигателей для этих самолетов. Отмечается, что "вскоре состоится поставка первого самолета".
"Информируем Вашу палату, что необходимое разрешение на экспорт военной техники в Украину выдано", - говорится в письме министра обороны страны Кайса Оллонгрен.
В документе отметили, что "в рамках международной коалиции, пока никаких подробностей по этой поставке не предоставляется".
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