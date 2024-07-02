Нидерланды выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16. Первые из них вскоре поставят Украине. Письмо об этом опубликовала Палата представителей (нижняя палата парламента), передает УНН.

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Отмечается, что Амстердам передает Киеву 24 истребителя F-16 и семь двигателей для этих самолетов. Отмечается, что "вскоре состоится поставка первого самолета".

"Информируем Вашу палату, что необходимое разрешение на экспорт военной техники в Украину выдано", - говорится в письме министра обороны страны Кайса Оллонгрен.

В документе отметили, что "в рамках международной коалиции, пока никаких подробностей по этой поставке не предоставляется".

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