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Ігнат впевнений, що до кінця року Україна отримає перші літаки F-16

Ігнат впевнений, що до кінця року Україна отримає перші літаки F-16

Київ • УНН

 • 27100 перегляди

Речник Військово-повітряних сил України заявив, що країна отримає перші винищувачі F-16 від союзників до кінця 2024 року, на тлі того, що українські пілоти наразі проходять підготовку на цих літаках, зокрема, у Данії.

До кінця 2024 року Україна отримає перші літаки F-16. Про це заявив речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у четвер, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Інформація настільки різна від різних очільників. Кожна держава взяла на себе певні зобов'язання у межах авіаційної коаліції про допомогу Україні, про літаки. Яких типів, яких модифікацій будуть F-16 - це все є таким широким для загалу. Але є чіткий план дій та чіткі програми, що яка країна надасть нашій державі для підтримки в той чи інший час. Наразі все триває за планом. Я вже казав, що не багатослівні наші партнери щодо оприлюднення інформації, яка стосується підготовки наших пілотів, інженерів тощо. Я маю на увазі і Британія, і Данія, і США кажуть лаконічно - без коментарів, чекайте", - сказав Ігнат.

Він нагадав, що українські пілоти в Данії вже літають на F-16 в складі екіпажів з інструкторами.

У нас всі прагнуть, хочуть якомога швидше не тільки побачити в небі (F-16 - ред.), а й отримати якомога більше інформації. Хочу сказати, що йде все, як було прокоментовано місяць тому, чи два тому – навчаються пілоти, літають вже в складі екіпажів в Данії. Маю на увазі з інструкторами, застосовують винищувачі в різних завданнях, тому мусимо дочекатися. До кінця року, звичайно, що будуть… Ми говоримо про якісь місяці, а не роки

- заявив Ігнат.

Доповнення

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен напередодні висловлювала впевненість, що країна зможе передати Україні винищувачі F-16 у цьому році.

Партнери готові надавати F-16 Україні, але потрібно підготувати все для їх використання - Ігнат25.01.24, 12:33 • 28575 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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kaisa-ollonhrenКайса Оллонгрен
yurii-ihnatЮрій Ігнат
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