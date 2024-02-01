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Игнат уверен, что до конца года Украина получит первые самолеты F-16

Игнат уверен, что до конца года Украина получит первые самолеты F-16

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 07:59  •  12568 просмотра

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Спикер Военно-воздушных сил Украины заявил, что страна получит первые истребители F-16 от союзников до конца 2024 года, на фоне того, что украинские пилоты сейчас проходят подготовку на этих самолетах, в частности, в Дании.

До конца 2024 года Украина получит первые самолеты F-16. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.

Детали

"Информация настолько разная от разных руководителей. Каждое государство взяло на себя определенные обязательства в рамках авиационной коалиции о помощи Украине, о самолетах. Каких типов, каких модификаций будут F-16 - это все является таким широким для общественности. Но есть четкий план действий и четкие программы, что какая страна предоставит нашему государству для поддержки в то или иное время. Сейчас все идет по плану. Я уже говорил, что не многословны наши партнеры по обнародованию информации, касающейся подготовки наших пилотов, инженеров и тому подобное. Я имею в виду и Великобритания, и Дания, и США говорят лаконично - без комментариев, ждите", - сказал Игнат.

Он напомнил, что украинские пилоты в Дании уже летают на F-16 в составе экипажей с инструкторами.

У нас все стремятся, хотят как можно скорее не только увидеть в небе (F-16 - ред.), но и получить как можно больше информации. Хочу сказать, что идет все, как было прокомментировано месяц назад, или два назад - учатся пилоты, летают уже в составе экипажей в Дании. Имею в виду с инструкторами, применяют истребители в различных задачах, поэтому должны дождаться. До конца года, конечно, что будут... Мы говорим о каких-то месяцах, а не годах

- заявил Игнат.

Дополнение

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен накануне выражала уверенность, что страна сможет передать Украине истребители F-16 в этом году.

Партнеры готовы предоставлять F-16 Украине, но нужно подготовить все для их использования - Игнат25 январь 2024, 10:33 • 26538 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
kaisa-ollongrenКайса Оллонгрен
yurii-ignatЮрий Игнат
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
daniyaДания
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
Ігнат впевнений, що до кінця року Україна отримає перші літаки F-16
Ihnat is confident that Ukraine will receive the first F-16 aircraft by the end of the year
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Игнат уверен, что до конца года Украина получит первые самолеты F-16

Спикер Военно-воздушных сил Украины заявил, что страна получит первые истребители F-16 от союзников до конца 2024 года, на фоне того, что украинские пилоты сейчас проходят подготовку на этих самолетах, в частности, в Дании.

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