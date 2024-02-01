Игнат уверен, что до конца года Украина получит первые самолеты F-16

До конца 2024 года Украина получит первые самолеты F-16. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.

Детали

"Информация настолько разная от разных руководителей. Каждое государство взяло на себя определенные обязательства в рамках авиационной коалиции о помощи Украине, о самолетах. Каких типов, каких модификаций будут F-16 - это все является таким широким для общественности. Но есть четкий план действий и четкие программы, что какая страна предоставит нашему государству для поддержки в то или иное время. Сейчас все идет по плану. Я уже говорил, что не многословны наши партнеры по обнародованию информации, касающейся подготовки наших пилотов, инженеров и тому подобное. Я имею в виду и Великобритания, и Дания, и США говорят лаконично - без комментариев, ждите", - сказал Игнат.

Он напомнил, что украинские пилоты в Дании уже летают на F-16 в составе экипажей с инструкторами.

У нас все стремятся, хотят как можно скорее не только увидеть в небе (F-16 - ред.), но и получить как можно больше информации. Хочу сказать, что идет все, как было прокомментировано месяц назад, или два назад - учатся пилоты, летают уже в составе экипажей в Дании. Имею в виду с инструкторами, применяют истребители в различных задачах, поэтому должны дождаться. До конца года, конечно, что будут... Мы говорим о каких-то месяцах, а не годах - заявил Игнат.

Дополнение

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен накануне выражала уверенность, что страна сможет передать Украине истребители F-16 в этом году.

Партнеры готовы предоставлять F-16 Украине, но нужно подготовить все для их использования - Игнат