Партнеры готовы предоставлять F-16 Украине, но нужно подготовить все для их использования - Игнат

Международные партнеры готовы предоставлять Украине истребители F-16, однако необходимо подготовить все для их эффективного использования. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.

Партнеры готовы предоставлять нам технику (истребители F-16 - ред.) Вопрос все ли готово для того, чтобы она работала в Украине. Поэтому очень часто мы видим разные сроки, разные прогнозы от разных стран и от разных экспертов. Понятно, что должно быть все готово: и пилоты, и инфраструктура, и инженеры, и другие факторы, о которых меньше говорят - рассказал Игнат.

Он отметил, что многоцелевые самолеты - это авиационные комплексы. Поэтому по его словам, нужно комплексно подходить к решению их размещения в Украине, взятия на вооружение и боевого применения.

"Конечно, можно было рассматривать различные заявления европейских лидеров, что мы готовы вам уже передать самолеты. "Уже передать" - это для того, чтобы они у нас просто находились территориально... Это не тот вариант, который подходит Украине. Нам нужно, чтобы они работали и били оккупанта с воздуха, прикрывали воздушное пространство, в частности, чтобы оттесняли российскую авиацию подальше от наших границ и уничтожали "шахеды"", - сказал Игнат.

Дополнение

Западные партнеры должны передать Украине ряд самолетов F-16. Однако перед использованием, их нужно будет модернизировать, чтобы они составляли достойную конкуренцию авиации РФ.