Партнери готові надавати F-16 Україні, але потрібно підготувати все для їх використання - Ігнат

Міжнародні партнери готові надавати Україні винищувачі F-16, проте необхідно підготувати все для їх ефективного використання. Про це заявив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише УНН.

Партнери готові надавати нам техніку (винищувачі F-16 – ред.) Питання чи все готове для того, щоб вона працювала в Україні. Тому дуже часто ми бачимо різні терміни, різні прогнози від різних країн й від різних експертів. Зрозуміло, що повинно бути все готове: і пілоти, і інфраструктура, і інженери, і інші чинники, про які менше говорять - розповів Ігнат.

Він зазначив, що багатоцільові літаки – це авіаційні комплекси. Тому за його словами, потрібно комплексно підходити до вирішення їх розміщення в Україні, взяття на озброєння та бойового застосування.

"Звичайно, можна було розглядати різні заяви європейських лідерів, що м готові вам вже передати літаки. "Уже передати" - це для того, щоб вони у нас просто знаходилися територіально…Це не той варіант, який підходить Україні. Нам потрібно, щоб вони працювали та били окупанта з повітря, прикривали повітряний простір, зокрема, щоб відтісняли російську авіацію подалі від наших кордонів й знищували "шахеди"", - сказав Ігнат.

Доповнення

Західні партнери мають передати Україні низку літаків F-16. Проте перед використанням, їх потрібно буде модернізувати, щоб вони складали гідну конкуренцію авіації рф.