F-16, військове співробітництво та підтримка українських оборонних підприємств: Умєров зустрівся із главою Міноборони Нідерландів
Київ • УНН
Україна та Нідерланди обговорили військову співпрацю, залучення підтримки для українських оборонних підприємств та програму створення реактивного винищувача F-16 під час візиту Міністра оборони Нідерландів.
Міністр оборони Рустем Умєров провів переговори з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Йшлося про F-16, військове співробітництво, залучення підтримки в розвиток українських оборонних підприємств, передає УНН.
F-16, військове співробітництво, залучення підтримки в розвиток українських оборонних підприємств – такими були теми переговорів з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен під час її візиту в Україну
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Міністр оборони України зауважив, що на зустрічі детально обговорили можливі шляхи участі Нідерландів у закупівлях зброї для наших військових потреб та розглянули варіанти співпраці у сфері оборонного виробництва в Україні.
"Українські виробники озброєння мають багато спроможностей - закликав фінансувати виробництво зброї саме в Україні. Особливу увагу приділили ініціативі F-16. Коаліція F-16 є однією з найефективніших, і ми вдячні Нідерландам за співлідерство у ній. Робимо все можливе, аби літаки, пілоти та бази були готові до бою якнайшвидше", - написав глава Міноборони України.
Крім того, нідерландську делегацію проінформували про поточну ситуацію на фронті та військові потреби України.
"Нідерланди є одним із лідерів чеської ініціативи із закупівлі для української армії снарядів калібру 155 мм. Вдячні за підтримку", - резюмував Умєров.
Обговорили спільні оборонні виробництва та обмін технологіями: Шмигаль зустрівся із главою Міноборони Нідерландів10.06.24, 16:38 • 20415 переглядiв