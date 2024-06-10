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F-16, військове співробітництво та підтримка українських оборонних підприємств: Умєров зустрівся із главою Міноборони Нідерландів

F-16, військове співробітництво та підтримка українських оборонних підприємств: Умєров зустрівся із главою Міноборони Нідерландів

Київ • УНН

 • 22036 перегляди

Україна та Нідерланди обговорили військову співпрацю, залучення підтримки для українських оборонних підприємств та програму створення реактивного винищувача F-16 під час візиту Міністра оборони Нідерландів.

Міністр оборони Рустем Умєров провів переговори з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Йшлося про F-16, військове співробітництво, залучення підтримки в розвиток українських оборонних підприємств, передає УНН.

F-16, військове співробітництво, залучення підтримки в розвиток українських оборонних підприємств – такими були теми переговорів з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен під час її візиту в Україну 

- повідомив Умєров.

Деталі

Міністр оборони України зауважив, що на зустрічі детально обговорили можливі шляхи участі Нідерландів у закупівлях зброї для наших військових потреб та розглянули варіанти співпраці у сфері оборонного виробництва в Україні.

"Українські виробники озброєння мають багато спроможностей - закликав фінансувати виробництво зброї саме в Україні. Особливу увагу приділили ініціативі F-16. Коаліція F-16 є однією з найефективніших, і ми вдячні Нідерландам за співлідерство у ній. Робимо все можливе, аби літаки, пілоти та бази були готові до бою якнайшвидше", - написав глава Міноборони України.

Крім того, нідерландську делегацію проінформували про поточну ситуацію на фронті та військові потреби України.

"Нідерланди є одним із лідерів чеської ініціативи із закупівлі для української армії снарядів калібру 155 мм. Вдячні за підтримку", - резюмував Умєров.

Обговорили спільні оборонні виробництва та обмін технологіями: Шмигаль зустрівся із главою Міноборони Нідерландів10.06.24, 16:38 • 20415 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
kaisa-ollonhrenКайса Оллонгрен
ministerstvo-oborony-niderlandyМіністерство оборони (Нідерланди)
niderlandyНідерланди
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