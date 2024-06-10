F-16, военное сотрудничество и поддержка украинских оборонных предприятий: Умеров встретился с главой Минобороны Нидерландов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  80439 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  100077 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  106642 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  105913 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  102115 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  104204 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  101628 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

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Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  175580 просмотра

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F-16, военное сотрудничество и поддержка украинских оборонных предприятий: Умеров встретился с главой Минобороны Нидерландов

Украина и Нидерланды обсудили военное сотрудничество, привлечение поддержки для украинских оборонных предприятий и программу создания реактивного истребителя F-16 во время визита министра обороны Нидерландов.

Война •   •  2566 просмотра
F-16, военное сотрудничество и поддержка украинских оборонных предприятий: Умеров встретился с главой Минобороны Нидерландов

В боях за Бахмут погибло 19547 "вагнеровцев", из которых почти 90% были заключенными-СМИ

В боях за Бахмут погибло 19 547" вагнерцев", из которых 17 175 (88%) были заключенными, завербованными в российских тюрьмах и следственных изоляторах.

Война •   •  3411 просмотра
В боях за Бахмут погибло 19547 "вагнеровцев", из которых почти 90% были заключенными-СМИ

Взрывы на Полтавщине: враг атаковал область, есть раненая

В результате атаки рф, по предварительной информации, пострадал один гражданский человек в Миргородском районе.

Война •   •  7140 просмотра
Взрывы на Полтавщине: враг атаковал область, есть раненая

Удар КАБами по Харькову: из-под завалов достали еще одного пострадавшего, всего 8 раненых

75-летний мужчина был спасен из-под завалов частного дома в Харькове после обстрела со стороны России и отправлен в больницу.

Общество •   •  7216 просмотра
Удар КАБами по Харькову: из-под завалов достали еще одного пострадавшего, всего 8 раненых

Один из лучших фотографов ВСУ Арсен Федосенко погиб на фронте

Один из лучших фотографов Вооруженных сил Украины Арсен Федосенко трагически погиб на фронте во время выполнения задания.

Общество •   •  7373 просмотра
Один из лучших фотографов ВСУ Арсен Федосенко погиб на фронте

В Словении на референдуме поддержали легализацию каннабиса и эвтаназию

В Словении были проведены референдумы о легализации каннабиса для медицинского и личного использования, а также об эвтаназии, и избиратели поддержали все три предложения.

Новости Мира •   •  7153 просмотра
В Словении на референдуме поддержали легализацию каннабиса и эвтаназию

Оккупанты сбросили 4 кабы по Цветковому в Запорожской области, есть раненые-Федоров

Росияне сбросили 4 кассетных боеприпаса на Квитково в Запорожской области, разрушив несколько домов и ранив 3 человек.

Общество •   •  8315 просмотра
Оккупанты сбросили 4 кабы по Цветковому в Запорожской области, есть раненые-Федоров

Самолет с вице-президентом Малави на борту пропал с радаров - СМИ

Самолет Сил обороны Малави "исчез с радаров" после того, как он покинул столицу Лилонгве в понедельник утром. На боту находился вице-президент страны и еще 9 человек.

Новости Мира •   •  8754 просмотра
Самолет с вице-президентом Малави на борту пропал с радаров - СМИ

ХАМАС не согласился с планом Байдена по прекращению огня в Газе-Блинкен

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, КАМАЗ не согласился с планом президента США Джо Байдена по прекращению огня в Газе, в то время как Израиль принял это предложение.

Новости Мира •   •  8654 просмотра
ХАМАС не согласился с планом Байдена по прекращению огня в Газе-Блинкен

Фонд госимущества продал с аукциона предприятие, принадлежащее подсанкционному олигарху из рф Саввиди

Фонд государственного имущества продал на аукционе 100% акций предприятия ЧАО "Пентопак", принадлежащего подсанкционному российскому олигарху.

Экономика •   •  10424 просмотра
Фонд госимущества продал с аукциона предприятие, принадлежащее подсанкционному олигарху из рф Саввиди