F-16, военное сотрудничество и поддержка украинских оборонных предприятий: Умеров встретился с главой Минобороны Нидерландов

Министр обороны Рустем Умеров провел переговоры с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Речь шла о F-16, военном сотрудничестве, привлечении поддержки в развитие украинских оборонных предприятий, передает УНН.

F-16, военное сотрудничество, привлечение поддержки в развитие украинских оборонных предприятий – такими были темы переговоров с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен во время ее визита в Украину - сообщил Умеров.

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Министр обороны Украины отметил, что на встрече подробно обсудили возможные пути участия Нидерландов в закупках оружия для наших военных нужд и рассмотрели варианты сотрудничества в сфере оборонного производства в Украине.

"Украинские производители вооружения имеют много возможностей - призвал финансировать производство оружия именно в Украине. Особое внимание уделили инициативе F-16. Коалиция F-16 является одной из самых эффективных, и мы благодарны Нидерландам за лидерство в ней. Сделаем все возможное, чтобы самолеты, пилоты и базы были готовы к бою как можно быстрее", - написал глава Минобороны Украины.

Кроме того, нидерландскую делегацию проинформировали о текущей ситуации на фронте и военных потребностях Украины.

"Нидерланды являются одним из лидеров чешской инициативы по закупке для украинской армии снарядов калибра 155 мм. Благодарны за поддержку", - резюмировал Умеров.

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