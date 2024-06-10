Обсудили совместные оборонные производства и обмен технологиями: Шмыгаль встретился с главой Минобороны Нидерландов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу в Киеве с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Обсудили совместные оборонные производства, обмен технологиями и Саммит мира. Об этом сообщил Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

Обсудили с госпожой министром совместные оборонные производства и обмен технологиями. А также Глобальный саммит мира в Швейцарии. Ценим то, что Нидерланды будут представлены на самом высоком уровне. Еще одна важная тема — евроатлантическая интеграция Украины. Полагаемся на активную адвокацию Нидерландов в дальнейшей работе с ключевыми партнерами Альянса по всесторонней поддержке нашего государства - сообщил Шмыгаль.

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Кроме того, премьер Украины поблагодарил за поддержку в усилении украинской противовоздушной обороны.

"Отметил инициативу Нидерландов по совместному с партнерами поставкам Украине ЗРК Patriot. Также ожидаем скорейшую передачу самолетов F-16, которые помогут защитить людей и инфраструктуру", - резюмировал Шмыгаль.

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