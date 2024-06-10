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Обговорили спільні оборонні виробництва та обмін технологіями: Шмигаль зустрівся із главою Міноборони Нідерландів

Обговорили спільні оборонні виробництва та обмін технологіями: Шмигаль зустрівся із главою Міноборони Нідерландів

Київ • УНН

 • 20421 перегляди

Шмигаль обговорив із міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен спільні оборонні виробництва та обмін технологіями. А також Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч у Києві з Міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Обговорили спільні оборонні виробництва, обмін технологіями та Саміт миру. Про це повідомив Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Обговорили з пані міністром спільні оборонні виробництва та обмін технологіями. А також Глобальний саміт миру у Швейцарії. Цінуємо те, що Нідерланди будуть представлені на найвищому рівні. Ще одна важлива тема — євроатлантична інтеграція України. Покладаємось на активну адвокацію Нідерландів у подальшій роботі з ключовими партнерами Альянсу щодо всебічної підтримки нашої держави 

- повідомив Шмигаль.

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Крім того, прем'єр України подякував за підтримку в посиленні української протиповітряної оборони.

"Відзначив ініціативу Нідерландів щодо спільного з партнерами постачання Україні ЗРК Patriot. Також очікуємо на якнайшвидшу передачу літаків F-16, які допоможуть захистити людей та інфраструктуру", - резюмував Шмигаль.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
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niderlandyНідерланди
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль
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