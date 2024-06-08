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Данія та Нідерланди виділили 400 мільйонів євро на виробництво БМП CV90 для України

Данія та Нідерланди виділили 400 мільйонів євро на виробництво БМП CV90 для України

Київ • УНН

 • 39252 перегляди

Данія і Нідерланди виділили 400 мільйонів євро на виробництво бойових машин піхоти CV90 для України, при цьому фінансування здійснюється шведським фондом, а самі машини в основному виробляються в Нідерландах.

Нідерланди й Данія виділили 400 мільйонів євро на виробництво бойових машин піхоти CV90 для України. Про це повідомляє пресслужба уряду Нідерландів, передає УНН.

Деталі

Фінансування надійде до шведського фонду, а виробляти БМП для українських військовослужбовців будуть переважно в Нідерландах.

Інвестиції необхідні, тому що ситуація в Європі погіршилася через війну Росії проти України. Також збільшення виробництва і поставок військової техніки та боєприпасів у Нідерландах і Європі відбувається занадто повільно, а Європа повинна стати менш залежною від зовнішніх поставок

зазначили в повідомленні.

Доповнення

Також у найближчі п’ять років у Нідерландах планується наростити виробництво безпілотників, а місцеве Міноборони збирається переймати в українців бойовий досвід застосування БПЛА.

За 2023 рік Швеція передала Україні 50 таких бойових машин.

Довідка

CV90 — це лінійка бойових машин піхоти, в якій є 15 різних модифікацій. Вона оснащена системою управління вогнем UTAAS від компанії SAAB з тепловізійним прицілом, що дає змогу вести прицільний вогонь по повітряних цілях на відстані 2 км, наземних — 5 км.

Цього року Україна може зібрати БМП, БТР та легкі гармати – Камишін26.02.24, 05:30 • 37433 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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