Дания и Нидерланды выделили 400 миллионов евро на производство БМП CV90 для Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  121444 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  106006 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  108708 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  105331 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  84740 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  70818 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  74785 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  113988 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  111713 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113811 просмотра

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Дания и Нидерланды выделили 400 миллионов евро на производство боевых машин пехоты CV90 для Украины, при этом финансирование осуществляется шведским фондом, а сами машины в основном производятся в Нидерландах.

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Дания и Нидерланды выделили 400 миллионов евро на производство БМП CV90 для Украины

Генсек ООН не будет участвовать в Глобальном саммите мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не примет участия в глобальном мире мира в Швейцарии 15-16 июня, вместо него ООН будет представлена на соответствующем уровне.

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Генсек ООН не будет участвовать в Глобальном саммите мира

Враг продвинулся во временном Яру-Deep State

Согласно сообщениям, в районе Часов Яра в Донецкой области продолжаются интенсивные бои, поскольку противник пытается захватить город с помощью пехотных атак и артиллерийских обстрелов.

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Враг продвинулся во временном Яру-Deep State

Минагрополитики дорабатывает ряд проектов по внедрению земельной реформы

Министерство аграрной политики завершает разработку проектов по земельной реформе в Украине, включая создание реестра с информацией о загрязненных земельных участках и запуск систем мониторинга рынка земель сельскохозяйственного назначения и земельных отношений для улучшения общественного контроля и принятия управленческих решений.

политика •   •  8173 просмотра
Минагрополитики дорабатывает ряд проектов по внедрению земельной реформы

Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где продолжаются интенсивные бои, поскольку российские оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Новоалександровки, Евгеньевки и Сокола, но украинские силовики принимают меры для стабилизации ситуации и предотвращения продвижения противника.

Война •   •  7971 просмотра
Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

В США россиянин с двойным гражданством признал, что экспортировал боеприпасы в РФ

Гражданин России с двойным гражданством США и России признал себя виновным в незаконном экспорте боеприпасов и компонентов огнестрельного оружия в Россию в 2020-2023 годах в обмен на оплату образования и аренды своей дочери.

политика •   •  7849 просмотра
В США россиянин с двойным гражданством признал, что экспортировал боеприпасы в РФ

Байден подписал новые указания об условиях применения США ядерного оружия

Байден подписал обновленные руководящие принципы, касающиеся условий применения ядерного оружия, подчеркнув необходимость одновременного сдерживания растущего Арсенала Китая и России.

Война •   •  7301 просмотра
Байден подписал новые указания об условиях применения США ядерного оружия

Украина и Франция возобновят сотрудничество в ядерной энергетике

Украина и Франция возобновили действие соглашений о сотрудничестве в области использования атомной энергии на следующие 20 лет, при этом Франция оказывает всестороннюю помощь в поддержке энергетической системы Украины и обслуживании ее атомных электростанций.

Экономика •   •  5627 просмотра
Украина и Франция возобновят сотрудничество в ядерной энергетике

Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкеров. Он поговорил с неизвестными, которые выдавали себя за Петра Порошенко

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон был разыгран людьми, которые выдавали себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко, во время видеосвязи, которую он быстро осознал и прекратил.

политика •   •  4980 просмотра
Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкеров. Он поговорил с неизвестными, которые выдавали себя за Петра Порошенко

Франция планирует создать коалицию инструкторов для отправки в Украину

Франция планирует создать коалицию стран для отправки военных инструкторов в Украину для проведения учений на украинской территории в ответ на просьбу Украины о помощи в защите от российской агрессии.

Война •   •  4865 просмотра
Франция планирует создать коалицию инструкторов для отправки в Украину