Дания и Нидерланды выделили 400 миллионов евро на производство БМП CV90 для Украины

Нидерланды и Дания выделили 400 миллионов евро на производство боевых машин пехоты CV90 для Украины. Об этом сообщает пресс служба правительства Нидерландов, передает УНН.

детали

Финансирование поступит в шведский фонд, а производить БМП для украинских военнослужащих будут преимущественно в Нидерландах.

Инвестиции необходимы, потому что ситуация в Европе ухудшилась из-за войны России против Украины. Также увеличение производства и поставок военной техники и боеприпасов в Нидерландах и Европе происходит слишком медленно, а Европа должна стать менее зависимой от внешних поставок отметили в сообщении.

Дополнение

Также в ближайшие пять лет в Нидерландах планируется нарастить производство беспилотников, а местное Минобороны собирается перенимать у украинцев боевой опыт применения БПЛА.

За 2023 год Швеция передала Украине 50 таких боевых машин.

справка

CV90-это линейка боевых машин пехоты, в которой имеется 15 различных модификаций. Она оснащена системой управления огнем UTAAS от компании SAAB с тепловизионным прицелом, позволяющим вести прицельный огонь по воздушным целям на расстоянии 2 км, наземным — 5 км.

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