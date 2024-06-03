Україні дозволили вдаряти нідерландськими F-16 по цілях в рф
Київ • УНН
За словами міністра оборони Нідерландів, Україні буде дозволено використовувати голландські винищувачі F-16 для нанесення ударів по цілях в росії.
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен запевнила Київ, що 24 винищувачі F-16, які Нідерланди мають намір передати в дар Україні, можуть бути використані для завдання ударів по цілях на території росії. Про це УНН повідомляє із посиланням на POLITICO.
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В інтерв'ю POLITICO в рамках "Діалогу Шангрі-Ла" в Сінгапурі Оллонгрен заявила, що Нідерланди не запроваджуватимуть обмежень, як у випадку з Бельгією -
у якій прем'єр Александр де Кроо попередив Київ про неприпустимість польотів F-16, які він отримає від своєї країни, в російському повітряному просторі.
Оллонгрен сказав, що "обмеження за бельгійським зразком не буде".
Ми застосовуємо той самий принцип, що й за будь-якого іншого постачання, а саме: щойно ми передамо його Україні, його використовуватиме вона
"Ми лише просимо їх дотримуватися міжнародного права і права на самооборону, як зазначено в Статуті ООН, що означає, що вони використовують його для досягнення тих військових цілей, які їм необхідні для самооборони", - додала міністр оборони Нідерландів
Оллонгрен і міністр оборони США Ллойд Остін були серед високопоставлених чиновників, які зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським, що також взяв участь у сінгапурській конференції в неділю.
Бельгія проти використання Україною їхньої зброї проти цілей у РФ01.06.24, 02:26 • 34576 переглядiв